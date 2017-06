STM: Plus de 150 M$ pour un nouveau complexe multifonctionnel

La STM vient d’octroyer un contrat de 152 M$ pour la construction d’un méga centre de services à l’angle des boulevards Crémazie et Saint-Laurent.

Érigé au même endroit que la principale usine d’entretien des bus construit en 1948, le nouveau Complexe Crémazie servira, entre autres, à l’entretien des bus et à la formation des employés. Ces différents services seront «regroupés sous un même toit pour gagner en efficacité», explique Amélie Régis, porte-parole de la Société de transport de Montréal (STM).

Parmi les nouveautés prévues pour cette reconstruction, la STM améliorera notamment ses équipements pour l’entretien de ses autobus hybrides et électriques et ajoutera un simulateur Azur, les nouveaux trains de métro, pour la formation de ses employés. De plus, il s’agira d’un «bâtiment moderne intégrant les meilleures pratiques de développement durable», dont une toiture végétale et un système de récupération de chaleur et de recyclage d’eau.

Charlotte R. Castilloux, 24heures.

Pas d’impacts sur la clientèle

Cet investissement majeur n’aura pas d’impact sur la clientèle. La STM précise toutefois qu’il s’agit d’un projet important pour maintenir un bon service à la clientèle. «Nous devons reconstruire ce centre pour continuer d’entretenir adéquatement nos bus alors que les besoins évoluent», précise Mme Régis.

Linda Gauthier, présidente du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ), qui est en démarche de recours collectif contre la STM au sujet de l’accessibilité universelle du réseau, se dit déçue de cette annonce. «Pour eux c’est surement une façon d’offrir un meilleur service, mais ce n’est pas ça qui va me faire descendre dans le métro», souligne celle qui aurait préféré que cet argent serve à l’installation d’ascenseurs.

Dès cet été

Le projet de reconstruction de l’édifice de 42 000 mètres carrés est prévu en trois phases, dont la première est prévue pour cet été. Toutefois, la fin des travaux et l’inauguration du Complexe Crémazie sont prévues pour le printemps 2021.

Les travaux ne devraient pas nuire au service d’autobus puisqu’une usine temporaire a été mise en place afin que les employés puissent poursuivre leurs activités quotidiennes.

Ce que 152 M$ représente pour la STM