Trois bus de la STM repeints

Trois bus de la STM deviendront des œuvres d’art mobile grâce aux artistes du festival MURAL qui se déroule à jusqu’au 18 juin sur la rue Saint-Laurent.

La Société de transport de Montréal (STM) offre, pour une troisième année, des autobus aux artistes urbains et contribue ainsi à «l’essor de l’art urbain».

Après leur transformation, ces autobus aux maquillés sous les thèmes du transport actif, du 375e et de la diversité seront remis en service dans les rues de Montréal. Il sera possible de les croiser sur les lignes 15 et 24 sur les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke. Ils circuleront dans le centre-ville et accueilleront des clients avant d’être retirés de la flotte d’ici la fin de l’année.