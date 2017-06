Un auditeur dit être encore en vie aujourd’hui grâce au Doc Mailloux

Un auditeur de 26 ans a ému le Doc Mailloux en ondes, mercredi, en lui confiant qu’il était toujours en vie aujourd’hui grâce à lui.

«Pierre-Marc, de Laval», a rejoint le Doc et Josey Arsenault au cours de l’habituelle tribune téléphonique de leur émission diffusée sur le réseau Cogeco.

L’auditeur de 26 ans dit avoir eu un diagnostic de trouble obsessionnel compulsif (toc) à l’adolescence et a raconté brièvement les symptômes qui l'affligeaient.

Encouragé par le psychiatre à se «lâcher lousse» et à utiliser cette tribune pour se laisser aller, l’auditeur a raconté avoir trouvé l'origine de ses tocs en faisant de l’introspection.

«J’ai réalisé que c’était dû à une obsession d’avoir le sida, des MTS, des maladies transmises sexuellement, que j’essayais de contrôler ça. [...] Je me sentais coupable dans le fond d’avoir des pulsions sexuelles et je me disais que j’allais probablement attraper des MTS et tout ça, et c’était comme une façon de comme un peu payer, de purger ma peine pour cette culpabilité-là. [...] Chez nous, j’étais le petit préféré de maman. Pis, je n’avais pas l’impression que j’avais le droit d’aller voir d’autres filles, alors les MTS et les maladies transmises sexuellement, c’était comme la première chose qui me sautait dans la face pour justement pas que j’aille vers d’autres filles parce que je me dis que si je vais vers d’autres filles, c’est sûr et certain que c’est ça que je vais attraper.»

Questionné à savoir si sa mère était possessive envers lui, l’auditeur a raconté en ondes l’avoir réalisé en étant suivi par une pédopsychiatre.

«C’est ma mère qui allait me reconduire à l’école, elle (la pseudopsychiatre) m’a dit: “Là c’est fini! Tu vas prendre l’autobus à partir de demain matin” et croyez-le ou non. Tous mes tocs [...] ont commencé à diminuer progressivement. À force de socialiser avec d’autres jeunes, d’être un peu plus en contact avec d’autres, ç’a vraiment diminué.»

Pierre-Marc a ensuite bifurqué du sujet principal pour remercier le Doc Mailloux qui, selon lui, a joué un rôle significatif dans sa vie.

«Je vais vous dire que j’ai commencé à vous écouter, parce qu’il y a des émissions que vous faisiez à CKAC sur YouTube et je dois vous dire que vous avez répondu, légitimé tellement de mes sentiments et mes émotions à l’époque. En fait je peux même vous dire que c’est grâce à vous que je suis encore en vie aujourd’hui. Parce que moi, je suis un enfant qui a été dompé dans une garderie à l’âge de 7 mois. J’avais rien pour être bien parti dans la vie pis c’est grâce à vous que progressivement, je suis capable de mettre un pied devant l’autre alors tous ceux qui vous dénigrent, moi ça, je ne le prends pas. Je voulais juste le dire en passant.»

Visiblement ému, le psychiatre a encouragé l’auditeur à s’accrocher à la vie.

«Touchant! Pierre-Marc. On ne lâche pas. La vie vaut la peine d’être vécue [...] à la verticale et non pas à l’horizontale, couché à terre et se faire marcher dessus, c’est fini.»