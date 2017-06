Un Felipe Massa fort détendu

Lance Stroll se compte chanceux de pouvoir miser sur un coéquipier des plus expérimentés en la personne de Felipe Massa, qui en est à sa 15e saison en F1 et à son 14e Grand Prix du Canada.

«Sa vaste expérience m’est utile, ainsi qu’à l’équipe, pour aller dans la bonne direction. Il peut me parler des pièges qu’on retrouve au circuit Gilles-Villeneuve», confiait le jeune pilote québécois cette semaine.

Massa, qui est âgé de 36 ans, n’hésite pas à refiler des trucs à Stroll. Après tout, il était censé être à la retraite cette année... jusqu’à ce que l’écurie Williams lui lance un S.O.S. à la suite du départ de Valtteri Bottas (Mercedes).

«Je suis détendu. Je ne ressens pas de pression et j’essaie juste d’apprécier chaque moment», a dit le Brésilien, qui est parvenu à inscrire des points dans quatre des six courses cette saison.

Pas de podium au Canada

Le vice-champion du monde de 2008 et auteur de 11 victoires en F1 n’est jamais monté sur l’une des marches du podium au Canada, son meilleur résultat ayant été une quatrième place en 2005.

«J’aime bien piloter sur ce circuit, a raconté Massa lors d’une rencontre avec la presse jeudi après-midi. Habituellement, les voitures Williams roulent bien ici en raison des longues lignes droites.

«Par le passé, j’ai eu un bon nombre d’occasions de terminer parmi les trois premiers à Montréal, mais la chance a toujours refusé de me sourire.

«Sur cette piste, il est crucial de freiner au bon moment et de bien rouler sur les vibreurs, tout en s’approchant le plus possible des murs de protection sans les toucher. J’aimerais fournir à l’écurie Williams un bon résultat à ce Grand Prix national de mon jeune coéquipier, Lance, qui devra gérer beaucoup de pression.»