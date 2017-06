Les infirmières lui donnaient 10 % de leurs achats en produits médico-esthétiques

On lui reproche d’avoir encaissé des commissions allant de 5 % à 10 %, et de s’être placé en conflit d’intérêts.

Le CMQ lui reproche d’avoir mis en place un stratagème durant un an (d’août 2013 à août 2014) au cours duquel neuf infirmières lui remettaient une commission sur l’achat de produits esthétiques (Botox, agents de comblement, etc.).

«C’est explicitement interdit par le code de déontologie. Un médecin doit éviter toute situation dans laquelle il se place en conflit d’intérêts. La situation ici est un exemple très clair», a dit Me Anthony Battah, avocat du syndic.

«Certaines ententes étaient à 5 % chez des infirmières qui avaient une expérience plus grande, ce qui limitait le risque [...] et donc l’implication de Dr Bernier», a précisé son avocat Me Philippe Cantin.