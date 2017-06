Un militaire se fait voler alors qu’il aide les sinistrés

Un militaire réserviste du Saguenay qui est venu aider les sinistrés des inondations à Montréal a eu la très mauvaise surprise à son retour de constater qu’il avait été victime d’un vol de plusieurs milliers de dollars.

«C’est frustrant! Je me suis porté volontaire pour aller donner un coup de main aux inondations en abandonnant pendant un temps indéterminé mon confort. Je n’ai pas pensé une seconde qu’il était possible qu’un vol arrive pendant que je rendais service à la population», s’insurge au Journal le militaire réserviste Vincent Lafond, également étudiant en Art et technologie des médias au Cégep de Jonquière, où le vol a eu lieu.

Le ou les voleurs ont profité de son absence pour partir avec un drone 4K et tout son équipement pour l’utilisation, un ordinateur de haute performance, une souris spéciale utilisée dans le domaine de la conception mécanique 3D, un appareil photo spécialisé pour faire des prises de vue accélérées (time-lapse), des écouteurs, des disques durs externes, un vélo de montagne et des verres fumés. Le militaire croit que la valeur du matériel volé frise le 6000 $.

«J’ai travaillé fort pour tout ce que j’ai et mes achats sont un véritable luxe pour moi. Je crois que la personne me connaissait et savait que j’avais du matériel spécialisé intéressant», laisse entendre le réserviste.

Le jeune homme de 29 ans demande aux gens d’être vigilants s’ils se font offrir ces objets pour un prix dérisoire ou s’ils les aperçoivent sur des sites de vente en ligne.

Volontaire

Dès qu’il a entendu dire que l’armée cherchait des volontaires pour venir en aide aux sinistrés, le militaire réserviste a tout de suite donné son nom, ayant «senti l’appel du devoir».

«Je n’avais pas le pouvoir de retirer les eaux, mais ce n’est pas vrai que je n’allais rien faire», soutient Vincent Lafond.

Pendant des jours, le militaire a fait ce qu’il a pu pour venir en aide aux victimes de Montréal, en construisant des digues, par exemple.

Il a ensuite été endeuillé par la mort d’un ami et a obtenu une permission pour vivre son deuil.

C’est à son retour à son appartement de la rue Saint-Luc de Jonquière qu’il a compris qu’il avait été visité par un ou des cambrioleurs, sa porte ayant été défoncée.

Du côté du service de police de la Ville de Saguenay, le porte-parole Bruno Cormier précise que «l’enquête progresse» et que des traces de pas ont été relevées sur les lieux. Le vol se serait produit entre le 12 et le 29 mai.

Souvenirs

Vincent Lafond espère de tout cœur voir réapparaître son ordinateur et ses disques durs externes, dont le contenu «vaut plus que bien du matériel».

«Il y a tous les voyages que j’ai faits, toutes les photos et vidéos que j’ai prises, mes souvenirs d’enfance, des vidéos de mon beau-père avant qu’il décède d’un cancer. Tout le reste, c’est frustrant, mais c’est possible d’en racheter. Je ne peux pas me racheter des souvenirs», se désole le jeune homme.