Une course d'Uber lui coûte 632$ pour se rendre à sa pratique à temps

Le demi de coin des Bills de Buffalo, Shareece Wright, était vraiment déterminé à se rendre à la pratique de son équipe, lundi dernier.



Wright devait partir de Chicago, dimanche, pour se rendre à Buffalo, dans l’état de New York.

Après vérification, le joueur s’est aperçu que son vol partirait plus tard que prévu et qu’il n’arriverait pas à temps à son entrainement, selon ce qu’a rapporté l’organisation des Bills de Buffalo.



Shareece Wright a finalement décidé de commander un Uber à partir de l’aéroport O’Hare de Chicago.



Le demi de coin a traversé quatre États pendant plus de huit heures pour finalement arriver à destination.

Le trajet, d’une longueur de plus de 885 km, lui a couté la modique somme de 632,08 $ US. Le joueur a d’ailleurs publié le reçu de sa course sur Twitter.

Le joueur de 30 ans aurait, selon ESPN, laissé 300$ en pourboire à son chauffeur, puisque la ville de Buffalo n’est pas desservie par Uber.

Cette gentille attention a donc fait monter le montant total de sa facture à près de 1000$.

Comble de l’ironie, la pratique à laquelle Shareece Wright voulait tant assister était, en fait, un entrainement optionnel.