Une volée en règle

Première période

1-Pit: Justin Schultz (4) (Crosby, Hornqvist) AN-1:31

2-Pit: Bryan Rust (7) (Kunitz, Daley) 6:43

3-Pit: Evgeni Malkin (10) (Kessel, Hainsey) 19:49

Punitions: Ellis (Nas) 0:50, banc de Pittsburgh (purgée par Wilson) 10:06, Subban (Nas) et Crosby (Pit) 18:28.

Deuxième période

4-Pit: Conor Sheary (2) (Crosby, Guentzel) 1:19

5-Pit: Phil Kessel (8) (Maatta, Crosby) 8:02

6-Pit: Ron Hainsey (2) (Malkin, Kessel) 16:40

Punition: Forsberg (Nas) 13:02.

Troisième période

Aucun but.

Punitions: Rust (Pit) 3:45, Neal (Nas) 7:31, Arvidsson (Nas) (maj. et inc.), Malkin (Pit), Josi (Nas) (min. et maj.), Subban (Nas), Hornqvist (Pit), Arvidsson (Nas) et Hagelin (Pit) (maj. et inc.) 11:32, Watson (Nas) 12:40, Sissons (Nas) (pun. de match), Watson (Nas) (min. et inc.), Kunitz (Pit) (maj.), Daley (Pit) (inc.) et Weber (Nas) (maj.) 19:26.

Tirs au but

Nashville 9 - 6 - 9 - 24

Pittsburgh 8 - 9 - 5 - 22

Gardiens:

Nas: Pekka Rinne (P, 14-7) et Juuse Saros (au début de la 2e période); Pit: Matt Murray (G, 6-3).

Avantages numériques:

Nas: 0 en 2, Pit: 1 en 5.

Arbitres:

Wes McCauley, Brad Meier.

Juges de lignes:

Brian Murphy, Scott Cherrey.

ASSISTANCE:

18 605.