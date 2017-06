Usine Atwater: le système exigé par Montréal était hors normes

La Ville de Montréal devra payer 720 000 $ de plus dans la saga entourant la sécurité de l’usine Atwater parce qu’elle avait exigé d’un entrepreneur qu’il installe un système de sécurité qui n’était pas conforme aux normes canadiennes.



Alors que la Ville travaille depuis neuf ans à sécuriser les pourtours de cette usine qui fournit 42% de toute l’eau potable de l’île de Montréal, une entente hors cour entre la Ville et ses entrepreneurs vient d’être conclue autour du contrat qui devait initialement permettre l’installation de ce système de sécurité.



Ce contrat avait été octroyé en 2008 à la suite d’un rapport du vérificateur général qui pointait les améliorations à apporter. L’entrepreneur qui avait obtenu le contrat devait fournir et installer un système de sécurité contre les intrusions ainsi qu’un système de surveillance par caméras.



En 2014, on apprenait toutefois que seulement six caméras sur le site étaient fonctionnelles et que le système de détection était également défectueux. Si quelqu’un grimpait sur une clôture, il risquait toujours de ne pas être détecté.



À l’époque, ces révélations avaient surpris l’administration Coderre qui avait promis d’agir rapidement et de rendre le tout fonctionnel avant le début de 2015. Pourtant en 2015, la sécurité était toujours déficiente.



Non conforme



Dans les documents de la Ville, on apprend qu’en 2008, Montréal avait exigé dans son devis un système de sécurité contre les intrusions fabriquées aux États-Unis et dont le seul fournisseur est Sécurité GDI inc.



C’est toutefois après l’octroi du contrat que Construction Cybco, l'entrepreneur qui avait obtenu le mandat, s’était aperçu que ce système n’était pas conforme à la norme canadienne en électricité. Toutes les tentatives pour tenter d’obtenir la certification ont été vaines, et l’entrepreneur a refusé de l’installer. Il a alors brisé son contrat avec Sécurité GDI inc.



À ceci se sont également mêlées d’autres poursuites entre les acteurs du dossier concernant les caméras de surveillances qui devaient être installées autour de l’usine et qui étaient incompatibles avec les installations en place.



Après que les lacunes dans la sécurité aient été mises en lumière, la Ville avait commandé en 2014 un rapport d’expertise au coût de 42 414 $ qui avait mené à un contrat de 262 215 $, dépassements de coûts compris, pour corriger la situation.



Sécurité actuelle



La Ville indique que le système de détection des intrusions est maintenant en service, après avoir utilisé un système alternatif qui répond aux normes. Actuellement, 39 caméras sont en service sur les 42 en place, dont 7 intérieures. Les gardes de sécurité assurent 18 000 heures de gardiennage par année, contre 44 000 en 2014.



Ce n’est pas la première fois que l’usine Atwater fait parler d’elle. En 2016, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a résilié un contrat de 24,6 M$ pour le remplacement de pompes à l’usine Atwater qui avait été accordé à un soumissionnaire qui aurait dû être déclaré inadmissible.