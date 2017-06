FrancoFolies: Paul Piché dans son élément

Notre homme s’est non seulement attiré une nuée de plusieurs milliers de personnes devant la scène Bell, un attroupement toutefois pas aussi dense que ceux qu’on lui a déjà connu, mais il n’a eu aucun mal à la convaincre d’entonner le refrain de «J’appelle», offerte dès l’ouverture.

Si on n’a pu réentendre la version hip-hop de «Cochez oui, cochez non» par Koriass, le rappeur ayant annulé ses prestations - même celle du 17 juin - pour des raisons familiales, Vincent Vallières s’est avéré efficace en renfort.

Deux artistes et une gigue

«La gigue à Mitchounano», jouée également au Centre Vidéotron en mai dernier et amorcée en duo, a vite produit son effet dans l’assistance, qui, tranquillement, cédait à l’envie de se déhancher.

Reste qu’on n’a pu s’empêcher de voir là une occasion ratée de faire venir les autres invités et d’ainsi donner davantage des allures de grande fête au spectacle-anniversaire.

Durant ce condensé de 90 minutes, Paul Piché s’est entouré aussi de Safia Nolin – de retour avec sa sublime et mélancolique reprise de «Le renard, le loup» -, et de son amie de longue date Laurence Jalbert, qu’on devait entendre plus tard dans la soirée.