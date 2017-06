House of Cards : pourquoi la saison 3 reste la meilleure d’entre toutes

La saison 3 est peut-être la moins appréciée des fans de la série, pourtant, elle reste probablement la meilleure d’entre toutes. Voici pourquoi!

***ATTENTION DIVULGÂCHEUR !!!

L’engouement pour House of Cards ne se dément pas. Disponible sur Netflix depuis deux semaines, tous acquiesceront que cette cinquième saison n’est pas la meilleure. Si les irréductibles de la série y restent accrochés à cause du machiavélique couple Underwood, d’autant regrettent ouvertement la frénésie des deux premières saisons lorsque Frank et Claire étaient capables des pires bassesses pour s’installer au Bureau ovale.

La Maison-Blanche, ils y déménageront finalement à la fin de la seconde saison après avoir orchestré de toute pièce un scandale de corruption pour faire tomber le Président. C’est à partir de ce moment que les fanatiques de la série ont commencé à décrocher, comme quoi il est plus excitant de grimper les marches du pouvoir que de l’exercer.

House of Cards photo courtoisie

Frank en fait, lui aussi, l’amer constat pendant cette troisième saison, plus sombre et plus réaliste. Dénué de conviction, réduit à son ambition démesurée qu’il ne peut plus assouvir, le nouveau Président des États-Unis aura du mal à revêtir les habits présidentiels lorsqu’il aura à faire face à la réalité du quotidien. Car contrairement à l’opinion répandue qui veut qu’House of Cards alimente le cynisme, la série nous réconcilie plutôt avec l’idée qu’un homme d’État doit fondamentalement croire en ce qu’il propose pour diriger la nation dans les moments critiques.

Courtoisie

Toutes les tuiles de la Maison-Blanche qui s’abattent sur eux auront finalement raison de leur couple, qui est en fait un pacte stratégique. Ils ne se désirent peut-être pas d’une façon charnelle, mais Frank et Claire éprouvaient, jusque là, une sorte de respect l’un pour l’autre et, surtout, une quête commune. Cette fois-ci, ils deviennent rivaux, finalement au détriment de chacun.

Les Underwood forment un tout inséparable, au risque de faire tomber «le château de carte.» Non, ils ne sont pas insensibles. Non, ils ne sont pas infaillibles. Le génie de cette troisième saison réside dans cette vulnérabilité que l’on découvre d’épisode en épisode.

Photo courtoisie

Les scénaristes auront tenté tant bien que mal de justifier le virage qu’ils ont voulu insuffler à l’émission, mais le public ne les a pas suivis. Ils auront finalement acquiescé à leur demande en accouchant d’une quatrième, puis d’une cinquième saison complètement surréalistes. Trop tard, les fans ont déjà décroché!