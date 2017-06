IKEA se dit stimulé par les bas prix

Alors que la compétition s’accélère au pays dans le secteur du meuble et des accessoires de maison, le géant suédois IKEA se dit stimulé plus que jamais par les bas prix.

«Chez IKEA, la première chose que l’on regarde, c’est d’offrir les plus bas prix possible à nos clients. C’est ce qui nous motive», soutient la nouvelle présidente d’IKEA Canada, Marsha Smith, de passage à Québec jeudi.

Selon Mme Smith, les consommateurs québécois et canadiens font d’ailleurs preuve d’une impressionnante efficacité lorsqu’ils magasinent en ligne et dans les magasins d’IKEA.

Étendre son réseau

L’an dernier, les ventes en ligne d’IKEA ont explosé de 41,3 % alors que les revenus totaux de l’entreprise ont avancé de 14,2 % pour atteindre 2,05 milliards $ au Canada.

IKEA aimerait d’ailleurs étendre son réseau de distribution. L’entreprise n’écarte pas des ententes avec des géants comme Amazon et Alibaba pour offrir ses produits en ligne.

Celle qui travaillait jusqu’en décembre dernier à la tête de la division irlandaise d’IKEA soutient que le détaillant doit ainsi trouver le «bon équilibre» entre sa présence en ligne et ses magasins.

L’entreprise offre plus de 8000 articles sur le web et près de 9000 en moyenne dans chaque magasin.

Or, IKEA dit toujours miser sur l’expérience du magasinage pour séduire les consommateurs.

«Nos ventes en ligne sont incroyables, mais on croit encore à une présence physique réelle avec nos magasins. C’est là que les consommateurs peuvent voir et toucher à nos meubles et à nos accessoires. C’est ce qu’ils recherchent.»

12 nouveaux magasins

Chemin faisant, IKEA prévoit l’ouverture de 12 nouveaux magasins entrepôts au cours des huit prochaines années au Canada. Les investissements pourraient dépasser le milliard $.

«On a l’intention de doubler notre présence. On aimerait avoir 24 magasins au pays en 2025», a indiqué Mme Smith.

Actuellement, IKEA compte 12 magasins entrepôts au Canada en plus de six centres de cueillette et neuf points de ramassage.

Cet automne, le détaillant ouvrira un nouveau magasin à Halifax alors que la ville de Québec aura le sien à l’été 2018.

Dans le monde, IKEA compte 343 magasins dans 28 pays. Son chiffre d’affaires a atteint 53,2 milliards $ CA en 2016.