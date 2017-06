Il y a 40 ans, Roger Peart concevait le circuit...

Roger Peart marchait lentement dans les paddocks, hier matin, sans que les gens le reconnaissent. Pourtant, cet ingénieur montréalais âgé de 83 ans a été un bâtisseur dans la longue histoire du Grand Prix du Canada.

Peart, qui dirige toujours le sport automobile canadien, est l’homme qui a choisi le site et conçu le circuit de l’île Notre-Dame, en 1977, afin d’accueillir le grand cirque de la Formule 1.

Au départ, il a dessiné le tracé sur une simple feuille de papier (!) et il est fier de constater, 40 ans plus tard, que le Grand Prix du Canada est solidement implanté à Montréal jusqu’en 2029.

«Plusieurs pays ont accueilli des Grands Prix de F1 au cours des dernières décennies, mais peu d’entre eux ont su les garder sur une aussi longue période, a-t-il raconté au Journal. Gilles Villeneuve a fait les choses en grand lors de la première course disputée ici, en 1978, en remportant sa première victoire.

«Jacques a pris la relève avec brio, étant couronné champion du monde en 1997, et voilà que, 20 ans plus tard, c’est au tour d’un Montréalais de 18 ans, Lance Stroll, de faire ses débuts en F1. C’est agréable de voir ça.»

De grands espoir en Stroll

Peart est heureux de constater l’engouement que le retour d’un pilote local au Grand Prix du Canada a pu créer cette année.

«Le jeune homme s’est hissé rapidement au sommet de la pyramide et on fonde de grands espoirs sur lui, a-t-il commenté. Il faut toutefois comprendre que la marche est très haute entre le championnat européen de F3 et la F1. Il a le temps pour s’acclimater à ces voitures.»

Malgré son âge, Roger Peart continue de voyager à travers le monde dans son rôle de président de la commission de la FIA responsable de la sécurité sur les divers circuits.

«Aussi longtemps que la santé me le permettra, je continuerai à effectuer ce boulot. La course automobile a toujours été une passion et je savoure chaque édition du Grand Prix du Canada en me rappelant tout le chemin parcouru depuis les années 1970, lorsque les dirigeants de la brasserie Labatt m’avaient demandé de dénicher un site pour la tenue d’un Grand Prix à Montréal...»