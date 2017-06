Jour de triche: salade avocats et crevettes

Toute en fraîcheur! L’été, on n’aime pas toujours cuisiner lorsqu’il fait trop chaud. On préfère parfois ne pas avoir à se servir de la cuisinière. Voici une salade simple à réaliser, crevettes et avocats avec un petit goût relevé. Elle est vraiment succulente!

INGRÉDIENTS

Photo courtoisie

2 avocats

1 ½ tasses de crevettes nordiques

¾ tasse de tomates, coupées en cubes

1 tasse de concombres, coupés en cubes

1 oignon vert, émincé

1 gousse d’ail, émincé

1 c. à thé de Tabasco

1 c. à thé de jus de citron

3 c. à soupe de mayonnaise

Sel et poivre

PRÉPARATION

Couper les avocats en deux. Vider la chair et la couper en cubes.

Couper également la tomate et le concombre en cubes.

Émincer l’oignon vert et l’ail.

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients, saler et poivrer et faire mariner 30 minutes au frigo.

Remplir les avocats de ce mélange et le tour est joué!