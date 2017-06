La Canadienne Alena Sharp en tête avec deux autres golfeuses

La Canadienne Alena Sharp partage la position de tête avec deux autres golfeuses après la deuxième ronde de la Classique Manuvie du circuit de la LPGA qui s’est déroulée vendredi, à Cambridge, en Ontario.

Sharp a remis une carte de 65 (-7) pour obtenir un cumulatif de 132 (-12) après les 36 premiers trous.

Malgré sa belle journée, Sharp a éprouvé de la difficulté au troisième trou, alors qu’elle a dû se contenter d’un double boguey. Elle s’est toutefois très bien rattrapée en réussissant six oiselets et un aigle, sur le dernier trou du premier neuf.

«Je me sentais bien au début de la journée, a expliqué Sharp dans une entrevue publiée sur le site web officiel de la LPGA. Je me suis levée et je suis allée courir pour évacuer le stress. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais en marchant sur le terrain que j’allais avoir une bonne journée.»

La joueuse de 36 ans se retrouve donc à égalité avec Lexi Thompson et Hyo Joo Kim qui possèdent également un cumulatif de 132 après les deux premières rondes.

La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc a pour sa part remis une carte de 71 (-1). Elle détient un pointage cumulatif de 145 (+1) et n’est pas parvenue à se qualifier pour les rondes de la fin de semaine.

Brooke M. Henderson en bonne position

La Canadienne Brooke M. Henderson a également bien fait en terminant la journée de compétition avec un pointage de 67 (-5). La veille, elle avait éprouvé de la difficulté ce qui la place présentement en 24e position, à égalité avec 11 autres joueuses.

L’autre représentante de l’unifolié Britanny Marchand est pour sa part en 20e place en vertu de son cumulatif de 137 (-7). Vendredi, elle a remis une carte de 70 (-2).