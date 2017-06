Les pilotes misent sur l’ultratendre

MONTRÉAL – En difficulté avec les gommes les plus dures de la gamme Pirelli depuis le début de la saison, le Québécois Lance Stroll et son ingénieur de course James Urwin ont choisi de ne prendre qu’un seul train de pneus tendres, celui imposé par Pirelli, pour le Grand Prix du Canada.

L’athlète de 18 ans aura droit à cinq ensembles de supertendres, marqués de rouge, et sept d’ultratendres, munis d’une bande violette. Son coéquipier brésilien Felipe Massa a pour sa part choisi de sacrifier un train de supertendres pour amener quatre pneus tendres de plus.

Si le représentant de l’unifolié dit peiner à comprendre les pneus depuis qu’il a obtenu son baquet chez Williams, le représentant de Pirelli Roberto Boccafogli a indiqué que le manufacturier de pneumatique était en communication constante avec les écuries pour améliorer le produit.

«Nous discutons avec les équipes tous les jours, a dit Boccafogli, vendredi, dans les quartiers de l’organisation italienne. À tout moment, constamment.»

Du même souffle, le représentant de Pirelli a toutefois affirmé que les difficultés des pilotes étaient liées aux réglages des monoplaces, expliquant qu’il était erroné de dire que les pneus étaient la cause des maux de Stroll.

Combler le manque de vitesse

Dans l’ensemble, tous les pilotes ont privilégié les pneus les plus tendres. L’écurie McLaren, qui devrait peiner à maintenir une bonne vitesse de pointe au bout de la ligne droite, a opté pour 10 ensembles d’ultratendres, des deux côtés du garage.

«Ce sont les pilotes et leurs ingénieurs qui discutent pour connaître la stratégie qui convient le mieux à leur voiture», a dit Boccafogli, refusant pour l’instant de s’avancer sur les stratégies plausibles pour la course.

Une stratégie à un arrêt?

En raison de la piste peu abrasive du circuit de l’Île Notre-Dame, certains pilotes pourraient tenter de passer par les puits à une seule reprise, dimanche. Le vainqueur de l’édition 2016, soit Lewis Hamilton, avait été l’un des rares à utiliser cette stratégie.

De plus, avec la nouvelle réglementation qui est à l’origine de pneus plus larges, les gommes sont de facto plus résistantes, par rapport à la dernière campagne.

Pirelli dévoilera samedi soir la stratégie conseillée, après l’analyse des résultats des séances d’essais libres. Les pilotes doivent obligatoirement utiliser deux des trois gommes proposées par Pirelli au cours de la course, à moins que la pluie ne vienne se joindre au débat.