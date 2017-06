L'Impact aura besoin d'un petit miracle à Kansas City

KANSAS CITY | C’est sans doute avec l’espoir de réaliser un miracle que l’Impact se présente à Kansas City pour affronter la meilleure équipe de l’Association Ouest et une chaleur accablante.

Le XI montréalais est privé de sept joueurs, tous appelés par leur équipe nationale.

Ainsi, Laurent Ciman, Ambroise Oyongo, Blerim Dzemaili, Patrice Bernier, Anthony Jackson-Hamel, Maxime Crépeau et Wandrille Lefèvre ne seront pas de l’effectif, samedi soir. Parmi eux, on retrouve cinq des onze titulaires du match de samedi dernier.

Mauro Biello voit la chose comme un défi qui s’adresse à ses réservistes.

«C’est une opportunité, parce qu’il nous manque sept joueurs. Des joueurs qui n’ont pas eu beaucoup de minutes vont jouer et ils vont pouvoir se montrer.»

Normal

Evan Bush a posé un regard plutôt neutre sur la situation en signalant avec justesse que c’est une situation normale et récurrente.

«C’est le propre de cette ligue dont le calendrier est à l’opposé de toutes les autres ligues. Parfois la pause internationale arrive au mauvais moment.

«En même temps, Kansas City est dans le même bateau et sera privé de trois ou quatre joueurs.»

Il n’a pas tort puisque le Sporting sera privé des services du défenseur central Matt Besler (États-Unis), de l’attaquant Soony Saad (Liban), de même que du latéral droit Gaham Zuzi (États-Unis) et de l’ailier droit Roger Espinoza (blessé au dos).

Ça, c’est la bonne nouvelle puisque le côté d’Ignacio Piatti sera dégarni de ses éléments réguliers.

L’effectif sera certes différent, mais l’Impact affrontera un défi à peu près similaire à celui qu’il a relevé, il y a une semaine, face aux Red Bulls de New York.

«C’est une équipe qui va nous presser et qui est capable de tenir le ballon en phase offensive», a résumé Biello.

«Ils vont amener leurs latéraux très haut, il faut être capable de limiter leur espace.»

Nouveau schéma

Histoire de s’ajuster aux soldats qu’il a à sa disposition, Biello semble pencher vers une formation à cinq défenseurs ou, plus précisément, trois arrières centraux et latéraux qui seront aussi ailiers.

«Avec cinq défenseurs, on a deux latéraux qui peuvent faire un certain travail et les trois centraux peuvent dégager des ballons et être plus agressifs dans leur couverture défensive», a-t-il expliqué.

Cela dit, il n’entend pas révolutionner le style de son équipe parce qu’il lui manque quelques réguliers.

«C’est un schéma, mais nos principes de jeu ne changent pas.»

Même son de cloche du côté de Bush, qui estime que l’exécution doit primer sur le nom au dos du maillot.

«Ce n’est pas forcément important qui saute sur le terrain, ce qui compte, c’est d’exécuter le système.»

Fort à domicile

Mais il faut quand même être lucides, l’Impact a une commande presque impossible sur les bras.

En effet, le Sporting est carrément dominant au Children’s Mercy Park avec une fiche de 6-0-1 cette saison.

L’équipe dirigée par Peter Vermes n’a accordé que deux buts en sept rencontres à la maison.

Heureusement pour le Bleu-blanc-noir, tout indique que Ballou Tabla sera en mesure de reprendre son poste, lui qui avait raté le dernier match en raison d’une blessure à une jambe.