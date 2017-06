Marcher avec Pitou pour votre santé mutuelle

Lorsqu’on a un chien, on a le devoir de le sortir au moins deux fois par jour, pour aller marcher, et ce, beau temps, mauvais temps. C’est pratiquement non négociable! Votre chien est un des plus grands motivateurs de votre activité physique. Cela fait en sorte que les propriétaires de chiens ont peut-être un avantage que les autres n’ont pas: une chance de plus d’être en santé.

En effet, si vous êtes propriétaire d’un chien, c’est que vous consacrez environ 26 % plus de temps à marcher ou à courir avec lui que ceux qui n’en ont pas. Selon les données, cela équivaut à 42 minutes de plus de marche par ­semaine. C’est du moins ce que ­démontre un sondage SOM, réalisé pour le compte de l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux (AMVQ), en association avec la compagnie Boehringer Ingelheim Canada.

Pour une meilleure santé

On pourrait donc dire sans trop se tromper que posséder un chien a des effets bénéfiques sur notre propre santé! Bien entendu, il en va de même pour votre animal. Voici quelques avantages indéniables ­associés à la marche de santé régulière pour votre chien et vous:

Maintenir un poids santé.

Prévenir le diabète.

Améliorer votre condition cardiaque.

Conserver en bon état vos muscles et articulations.

Prolonger votre espérance de vie.

Susciter les échanges sociaux et mieux connaître vos voisins.

Réduire votre stress.

La marche avec un chien est ­reconnue comme une des solutions possibles pour lutter contre un mal très actuel dans nos sociétés ­modernes: la sédentarisation des ­individus et les maladies qui y sont ­associées, telles que l’obésité et le diabète. À ce titre, avoir un chien et être obligé d’aller marcher avec lui chaque jour a, sans aucun doute, un impact positif sur la santé des gens et, à plus long terme, sur les coûts du système de santé.

Un autre sondage, réalisé au Québec­­ par l’AMVQ auprès de 1367 propriétaires de chiens adeptes de la marche, fait ressortir qu’advenant la perte de leur chien, l’intérêt de ceux-ci pour cette activité serait réduit­­ d’environ 65 %.

Se rapprocher du bonheur avec son chien.

Un chien comblé en matière d’activité physique et mentale est généralement beaucoup plus calme et moins enclin à développer des problè­mes de comportement comme la destruction d’objets, les fugues fréquentes, etc. Le fait de marcher régulièrement avec son chien contribue à augmenter le sentiment de ­sécurité perçu dans et par le ­voisinage. En plus, le fait de partager avec son chien une activité­­ physique régulière aide à établir une relation harmonieuse avec votre animal et à resserrer les liens que vous avez avec lui. Pour résumer­­ ­simplement et selon un communiqué émis par l’AMVQ: «Prendre une marche avec votre chien vous ­rendra plus heureux, tous les deux!»

Campagne «Le chien, le meilleur ami de l’homme et de sa santé».

Afin de nous motiver à faire les premiers pas avec notre chien, l’AMVQ appuie les nombreux ­efforts déjà entrepris pour ­valoriser la marche, en lançant une campagne intitulée «Le chien, le meilleur ami de l’homme et de sa santé.» Pour ce faire, votre ­vétérinaire a été invité à prescrire à votre compagnon rien de moins qu’une bonne marche de santé ­quotidienne, lors de votre ­prochaine visite, et à vous remettre un dépliant sur l’importance de ­garder son chien actif, produit par l’AMVQ en collaboration avec l’American ­Animal Hospital ­Association. Le lancement se fera officiellement­­ à ­Québec, en collaboration avec le projet «Ça marche Doc», sur les plaines d’Abraham, le 10 juin prochain.

Mon coup de cœur vétérinaire le défi 123TOGO!