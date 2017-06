Moments de grâce et de perdition

Alliage très audacieux avec des éléments de provenant de plusieurs disciplines, la proposition éclectique Amours, délices et orgues de Pierre Lapointe a été constituée de moments de grâce et de passages qui allaient un peu dans toutes les directions.

L'auteur, compositeur et interprète présentait, vendredi, au Palais Montcalm, un voyage non traditionnel dans son univers.

Pendant que les spectateurs prenaient place dans leurs sièges, Pierre Lapointe est déjà sur scène. Il discute, nettoie le plancher et fait quelques étirements. Les musiciens et danseurs qui l'accompagnent font de même. On a l’impression d’être dans une répétition.

La metteure en scène Sophie Cadieux présente la distribution et tout à coup le spectacle est lancé.

Après une introduction musicale qui s’arrête brusquement, Pierre Lapointe raconte qu'il aimerait amener les gens sur une plage paradisiaque, sans nuages, où tout sera en abondance.

«Sauf qu'il faudra que je vous tue un bon matin», a-t-il précisé.

Longs monologues

Amours, délice et orgues part à certains moments dans toutes les directions. Il y a des chansons, de la danse, un orgue d'église qui gronde et des moments où les monologues s'étirent inutilement.

Comme cet entretien avec le comédien Éric Bernier où l'on aborde la non-introspection de Pierre Lapointe, pourquoi il n'essaie pas de faire de son mieux et sa politesse.

Un échange qui se termine dans une empoigne où le comédien tente de l'étrangler sur des beats technos.

Il fait un coming out, avouant qu’il aime le hockey, propose aux hétérosexuels dans la salle de s’imaginer durant 20 secondes en train de faire l’amour avec un homme et raconte une étrange anecdote mettant en vedette Jay-Z et Beyoncé.

Ces nombreux échanges et monologues, même s'ils sont sympathiques et amusants, brisent le rythme et ne servent pas bien la proposition.

Les plus beaux moments de cette soirée ont été ceux, musicaux, où Pierre Lapointe a interprété La plus belle des maisons, La sexualité, la techno Alphabet, la superbe Tel un seul homme, avec tous ses collaborateurs réunis autour d’une boîte à musique.

Tout comme cette traduction de la rythmée Glad to be Gay du Tom Robinson Band, avec une finale chantée par la foule.

Majesteux

L'interprétation de Mad Rush de Philip Glass par Jean-Willy Kunz, avec l'orgue majestueux du Palais Montcalm et le danseur Frédérick Gravel qui tourbillonnait au son de la musique, était tout simplement majestueuse. À ce moment, il se passait visiblement quelque chose.

Pierre Lapointe a ensuite proposé une intéressante version, à la sauce Kraftwerk, de La solitude de Léo Ferré, avec une voix trafiquée électroniquement et la très belle Le retour d’un amour, en fin de spectacle, en voix et seul au piano.

Il faut souligner la très grande audace de Pierre Lapointe avec une proposition, qui par moment, a des allures d'une oeuvre en construction et qui a besoin de grandir et d’évoluer.

Un peu moins de parlotte et plus de musique.