Montréal mais aussi...

Montréal sera l’enfer ce week-end. Le pow-wow de la F-1, c’est enrichissant, au propre et au figuré, pour certains, mais pesant pour d’autres. Pourtant, vous avez le goût de célébrer cette météo toute neuve et dorée. J’ai quelque chose pour vous. Yoga et bière. Ça s’peut et c’est au Festi-Bières du Suroît, à Valleyfield. Dans le parc Sauvé génialement aménagé en plein air et sous un chapiteau, c’est trois jours de fête «à fond mon Léon». Humoristes, musiciens, chanteurs, jeux gonflables, maquilleurs pour grands, petits et moyens. Quinze de nos microbrasseries, cinq microdistilleries et toutes les sortes de bouffe imaginables, dont les fameuses grillades de lard, un secret de la région, ainsi que le réputé poulet du «Ça roule ma Poule» qui provoque le détour de plein de friands. D’aujourd’hui à dimanche, et le prix d’entrée sur le site est de 10 $, 7 $ pour les ados et pas un rond pour les moins de 12 ans.