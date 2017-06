PITTSBURGH | La filière suédoise est devenue si imposante dans la LNH qu’elle a même étendu ses tentacules dans l’organisation du Canadien.

À l’instar de Filip Forsberg, Jacob de la Rose portait les couleurs de ce pays scandinave lorsqu’il a remporté la médaille d’argent aux Championnats mondiaux juniors de 2013 et 2014.

Les deux attaquants y ont solidifié les liens d’amitié qu’ils avaient créés lors de leur passage à Leksands, dans la Ligue élite suédoise.

«On a joué ensemble à partir de l’âge de 14 ans, sur la scène internationale ou dans des équipes régulières. On est pratiquement comme des frères», a indiqué Forsberg en marge de la finale qui a cours entre les Predators et les Penguins.

Alors que Forsberg fait la pluie et le beau temps à Nashville, De la Rose semble mettre du temps à se faire justice dans l’organisation du Canadien.

Un joueur complet

Depuis la saison 2014-2015, De la Rose a disputé 64 matchs dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, récoltant quatre buts et trois passes.

«Montréal ne lui a pas encore donné une chance réelle de jouer. Pourtant, c’est le type de joueur qui peut tout faire sur une patinoire. C’est un travailleur acharné et un très bon patineur», a soutenu Forsberg.

Sous les ordres de Michel Therrien, De la Rose a souvent été décrit comme un joueur qui est «bon sans la rondelle». Une description qui n’est pas tout à fait juste, selon le compatriote de l’attaquant de 22 ans.

«Il peut autant être un joueur habile qu’un joueur de quatrième trio. Il se fondra dans le style dont vous avez besoin. S’il obtient une chance, il la saisira», a-t-il mentionné.

Le scoop de Jacob de la Rose

La proximité des deux Suédois ne fait aucun doute. D’ailleurs, c’est De la Rose qui a appris à Forsberg que les Capitals venaient de l’échanger aux Predators, le 3 avril 2013.

«J’étais assis tranquille à la maison. Il s’est mis à m’envoyer des textos me disant qu’il entendait certaines rumeurs, a-t-il raconté. Je me suis mis à rire et je lui ai dit d’aller se coucher. Puis, quelques instants plus tard, il m’a renvoyé un message me disant que la transac­tion était bel et bien réelle.»

Cette transaction, réalisée sur un coup de tête par George McPhee, qui sentait que la saison de ses Capitals s’essoufflait, avait envoyé le Suédois dans la capitale du country en retour de Martin Erat et Michael Latta.

Sans doute l’une des pires transactions de la carrière de McPhee...