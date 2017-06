Un été avec le commissaire Maigret

Quand le temps des vacances approche, tous les amoureux de la lecture se font une liste. Tant bien que mal, nous essayons de faire un peu de rattrapage, mais nous avons les classiques. Après Jean Gabin, l’Inoxydable Pierre Richard

et le regretté Bruno Cremer, voici que Rowan Atkinson (Mr Bean) vient de fournir ses traits au célèbre commissaire Maigret. En attendant qu’une chaine de télévision d’ici se porte acquéreur, la bande –annonce est assez alléchante.

L’être humain avant le mobile.

Avec son éternelle pipe, son poêle à bois jalousement conservé, ses sandwichs et son fidèle Janvier, sans oublier sa tendre épouse, le commissaire Maigret fut la plus célèbre fiction de Georges Simenon. Celui qui écrivait ses romans en une semaine aura sacralisé l’image du policier à l’ancienne (sans internet et téléphone cellulaire), avec un je ne sais quoi qui manque aujourd’hui. Maigret, c’est le policier tranquille, celui qui observe sans toutefois véritablement condamner. Sociologue du bitume, philosophe à ses heures, ses « clients » sont autant de la haute bourgeoisie que des strates les plus démunies de la société. Pour rester dans le domaine télévisuel, la maison d’édition offre un Simenon en quatre temps qui fut adapté pour le petit et grand écran en plus de 650 pages, cette plongée au cœur du Paris des années 50 vaut amplement le détour. Les dialogues, sont savoureux, parfois poignants, les intrigues, réglées au quart de tour, grâce à Simenon le magicien.

Avec une préface instructive qui nous donne les us et coutumes de Maigret à l’écran, le commissaire deviendra votre ami et relisez deux fois plutôt qu’une : Maigret tend un piège. Un bonheur d’intelligence !