Patrick Carpentier: retraité mais toujours passionné

«J’ai réalisé l’été passé que le moment était venu de tirer pour de bon un trait sur ma carrière», reconnaît-il aujourd’hui. Mais lorsqu’on connaît le bonhomme, on se doute bien qu’il y a un moteur qui gronde non loin de lui.

«J’ai abaissé et élargi la voiture, j’ai changé la suspension et la transmission tandis que le moteur a été rebâti pour développer plus de 350 chevaux. J’ai toujours aimé la mécanique», souligne-t-il.

Carpentier touche encore à la course automobile à sa façon, soit dans son rôle d’analyste pour les courses de la NASCAR CUP à RDS. Un boulot qu’il accomplit depuis quatre ans et qu’il apprécie beaucoup.

Peux-tu nous parler de ton implication dans la nouvelle aventure de la formule électrique à Montréal?

«Je n’étais pas emballé au départ par ces voitures, mais j’ai été converti depuis que j’ai vu une Beetle propulsée par un moteur électrique effectuer un 0 à 100 km/h en moins de deux secondes. Je crois en l’avenir des voitures électriques. Dans un avenir pas si lointain, les voitures à moteur à essence deviendront archaïques. Une fois qu’on aura amélioré l’autonomie des voitures électriques et le recyclage des batteries, elles deviendront incontournables. C’est la voie de l’avenir. Je trouve que c’est un bon virage qui s’effectue. La formule E est une belle plateforme de développement.»

Tu es à la retraite mais, si on t’offrait l’occasion d’effectuer quelques tours du circuit urbain de Montréal au volant d’une formule E en juillet, tu accepterais, n’est-ce pas?

«Ça serait difficile à refuser. J’aimerais bien essayer ce type de voiture avec laquelle on peut gérer la puissance au millième de seconde sur chaque roue. Ça doit être zen de se retrouver au volant d’une telle monoplace. Je ne parle pas de participer à une course, mais bien d’effectuer quelques tours. Je suis à la retraite... mais je suis encore capable de rouler vite!»

Quelle est ton opinion sur les débuts difficiles de Lance Stroll en F1?

«Oui, c’est ardu pour Lance. Ça va un peu trop vite pour lui. Lorsque les choses ralentiront dans sa tête, ça ira mieux. Je surveille ses courses depuis ses débuts en Formule 3 et je sais qu’il a du talent. Il est en phase d’apprentissage à sa première saison en F1 et c’est tout à fait normal. À mes débuts en série CART, j’avais éprouvé des ennuis à m’adapter, moi qui avais pourtant dominé la compétition en Formule Atlantique. J’ai confiance que Lance finira par obtenir de bons résultats, mais il devra éviter de casser sous la pression. Il en vit une toute nouvelle à ce Grand Prix du Canada, et il sera intéressant de voir comment il pourra la gérer.»

Comment trouves-tu le spectacle cette saison en Formule 1?

«J’apprécie la bataille que se livrent Ferrari et Mercedes ainsi que celle qui oppose Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. On a modifié les voitures et c’est une bonne chose. J’aimerais cependant qu’un plus grand nombre d’écuries soient compétitives. Les coûts augmentent, mais la visibilité est à la baisse dans la plupart des séries. Les jeunes ont accès à beaucoup plus de choses aujourd’hui pour se distraire. La Formule E fait beaucoup pour attirer les familles et pour capter l’attention d’un jeune public, notamment par le biais des courses virtuelles et des réseaux sociaux. Toutes les séries travaillent à développer de nouvelles façons d’attirer la clientèle.»

Comment s’est effectuée la transition entre ta carrière de pilote et la retraite?

«J’avoue que ce ne fut pas facile ces dernières années. La perception des gens à ton endroit change quand tu es à la retraite. Je commence tout juste à comprendre c’est quoi, la vie après le sport. Heureusement que je peux compter sur mon épouse, Anick, et sur mes enfants. En course automobile, on mène une vie de jet set. J’ai été très bien traité comme membre de la filière Player’s. J’étais à la bonne place au bon moment, une chance qu’elle n’a pas obtenu un bon pilote comme Andrew Ranger. J’ai connu une belle carrière. J’ai gagné des courses et les amateurs m’ont souvent témoigné leur appréciation. On me reconnaît même aux États-Unis parce que j’ai roulé durant quelques années en série NASCAR.»

Quels ont été tes plus beaux exploits en piste? Photo d'archives «Ce fut sans doute ma première victoire en série CART au Michigan 500, en 2001, suivie de la position de tête décrochée en Coupe Sprint, en 2008 à Loudon. Toutefois, les gens me parlent encore de ma victoire remportée sur le circuit de Mid-Ohio, parce qu’ils se souviennent que j’avais ensuite dû courir sur la piste presque nu afin de respecter une promesse faite aux membres de l’équipe Player’s!»

Quels ont été tes moments les plus difficiles? Photo d'archives «J’ai été victime de plusieurs sérieux accidents. Je me suis fracturé une vertèbre cervicale lorsque la roue de la monoplace de Mauricio Guglemin a frappé ma tête lors d’une course à Détroit. J’ai aussi effectué sept tonneaux lors d’une sortie de piste à Elkhart Lake. J’ai fait du saut à la perche avec ma voiture en survolant une haute clôture de sécurité à Laguna Seca. Mais le moment le plus pénible fut sans contredit le décès de mon coéquipier Greg Moore, lors d’une course disputée le 31 octobre 1999 sur l’ovale de Fontana. C’était épouvantable comme accident. Greg venait de signer un gros contrat avec l’écurie Penske et il était voué à un si bel avenir.»

Avais-tu failli abandonner la course automobile après avoir été témoin de l’accident ayant coûté la vie à Greg Moore?

«J’y avais songé sérieusement durant l’hiver. Les monoplaces de la série CART étaient devenues trop rapides et trop puissantes. Il avait même fallu annuler une course sur l’ovale du Texas, car c’était devenu trop dangereux. Je me considère comme chanceux de ne pas avoir gardé des séquelles des accidents dans lesquels j’ai été impliqué. J’ai vécu de nombreuses sensations fortes en 27 ans de carrière. La course automobile a été très bonne pour moi. Elle m’a procuré une belle qualité de vie, que j’apprécie pleinement aujourd’hui.»