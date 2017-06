Cette semaine, sur la chaîne YouTube Topsicle Cinéma, trois YouTubeurs locaux — PL Cloutier, Simone FB et THETALLTHEO — partagent souvenirs et anecdotes liés au septième art.



On y apprend, notamment, que PL Cloutier s’identifie beaucoup au personnage de Jasmine dans le classique de Disney Aladdin!



Bon visionnement!