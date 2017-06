Soirée chic et glamour au Ritz-Carlton

Les célébrations de la F1 se sont poursuivies hier soir avec la traditionnelle Soirée Grand Prix du chic Ritz-Carlton de Montréal. Les stars d’ici et d’ailleurs se sont donc donné rendez-vous sur le tapis rouge le plus glamour en ville, déroulé au célèbre établissement de la rue Sherbrooke. Continuez à nous suivre tout le week-end pour toutes les photos et nouvelles des événements les plus jet-set de la métropole.

Photo Anne-Lovely Étienne

Quelques jours après avoir gagné son combat contre Andrzej Fonfara au Centre Bell, le boxeur Adonis Stevenson pouvait profiter du Grand Prix pour réellement faire la fête. «Je suis content et soulagé de ne pas devoir me coucher tôt. De plus, pour la première fois, je vais assister à la course dimanche», raconte le champion des poids mi-lourds, accompagné d’Annie Vermeulen.

Photo Ben Pelosse

Les frères Jackson profitent de leur tournée soulignant 50 années de carrière pour vivre l’effervescence de la F1 dans la métropole. «Je suis un grand fan de Formule 1. J'ai assisté plusieurs fois à des courses, mais il s'agit de ma première fois à Montréal. J'adore la ville! Je suis content d'être de retour», raconte Jermaine Jackson, attendu demain soir sur la scène de l’Olympia en compagnie de ses frangins Jackie, Tito et Marlon.

Photo Ben Pelosse

Les célébrations du Grand Prix de Montréal s’arrêtaient hier soir pour la comédienne et animatrice Julie Du Page. «Ce week-end, je dois être une maman dévouée pour mes enfants qui sont en examens finaux à l’école», raconte celle qu’on a vue, entre autres, dans Lance et compte et Unité 9.

Photo Ben Pelosse

Depuis qu’il a troqué les skis pour la comptabilité, le double médaillé d’or Alexandre Bilodeau a un horaire de travail bien différent. Mais il n’allait tout de même pas manquer la soirée du Ritz-Carlton.

«J'adore le Grand Prix. Exceptionnellement, cette année, je ne peux pas assister aux courses, car je dois travailler beaucoup de la maison. Au moins, je profite des soirées incontournables de la Formule 1», confie-t-il.

Photo Ben Pelosse

L’auteure Dominique Bertrand «ne rate jamais la Soirée Grand Prix du Ritz-Carlton». «C'est l'occasion de retrouver des gens que je ne vois qu'ici. Et comme je suis en rénovation chez moi et cela m'a permis de me mettre belle et de me sortir de la scie», raconte l’auteure de Démaquillée et Le cœur gros.

Photo Anne-Lovely Étienne

L’édition 2017 de la F1 a une signification particulière pour l’animateur et comédien Francisco Randez. Il s’apprêtait hier à célébrer un important anniversaire. «Je fête ce soir au Ritz, mes 40 ans. Les festivités ont tout de même commencé, il y a une semaine! Et dimanche, je vais les terminer en célébrant avec ma famille. C'est tout ce que je demande», confie celui qu’on verra sous peu dans la série Cheval-Serpent.

Photo Ben Pelosse

Pour la comédienne et designer Caroline Néron, la F1 et la mode sont pratiquement indissociables.

«Je suis depuis toujours une grande fan du week-end du Grand Prix. Ça annonce le beau temps et j'aime le glam qui s'y rattache. C'est enfin l'occasion d'enfiler nos plus belles robes», raconte-t-elle, au bras de son conjoint Réal Bouclin.