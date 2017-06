Stroll à la rescousse

À en juger par la liste publiée par ESPN des athlètes les plus connus sur la scène internationale, le hockey et le baseball ont du travail à faire afin de passer de sports nord-américains à acteurs importants au niveau planétaire. ESPN réalisait cet exercice pour la deuxième fois et aucun joueur de la LNH ni du baseball majeur n'est parvenu à percer le top-100. Le top-10 est occupé par des athlètes excellant au soccer (Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar), au basketball (LeBron James et Kevin Durant), au tennis (Roger Federer et Rafael Nadal) et au golf (Phil Mickelson et Tiger Woods). Usain Bolt est l'autre membre du top-10. Au total, 38 joueurs ou joueuses de soccer font partie de la liste, dont Didier Drogba (80e). Par ailleurs, 13 athlètes sont issus du basketball, 11 du golf et 10 du tennis. Eugenie Bouchard se retrouve en 93e position. Même la puissante NFL a des questions à se poser en ce qui concerne son rayonnement international, Tom Brady figurant au 20e rang derrière Ronda Rousey, Jordan Spieth et Kei Nishikori.