Trois pilotes à surveiller durant le Grand Prix

Ça y est, le grand cirque de la F1 est de retour à Montréal. Et en attendant la grande course de dimanche, on vous présente trois pilotes qui entendent bien quitter la métropole avec une nouvelle victoire à leur fiche.

Valtteri Bottas, Mercedes ATP/WENN.com

À sa première année chez Mercedes, le Finlandais de 27 ans Valtteri Bottas connaît un bon début de saison et se classe actuellement en troisième position au classement des pilotes avec un total de 75 points.

À bord de sa nouvelle monture, Bottas a remporté sa toute première victoire en carrière au Grand Prix de Russie, le 30 avril dernier. Réussira-t-il à répéter l’exploit à Montréal?

Lewis Hamilton, Mercedes AFP

Les choses vont peut-être bien pour Valtteri Bottas, mais c’est Lewis Hamilton qui demeure la grande vedette de l’écurie Mercedes. Maintenant âgé de 32 ans, Hamilton a pris part à 194 courses de F1 depuis le début de sa carrière. Il a remporté 55 d’entre elles, lui permettant de décrocher le titre de champion du monde à trois reprises.

Depuis le début de la saison, le pilote britannique a récolté 104 points au classement, remportant deux victoires en Chine et en Espagne. Il voudra certainement profiter de son passage à Montréal pour faire oublier sa décevante septième position au Grand Prix de Monaco.

Le Grand Prix du Canada a toujours eu une saveur particulière pour Hamilton. C’est sur le circuit Gilles Villeneuve qu’il a remporté sa toute première victoire en carrière, à son année recrue en 2007. Depuis ce temps, il a triomphé à quatre autres reprises à Montréal. Dans l’histoire du circuit, seul Michael Schumacher a fait mieux avec sept triomphes.

Sebastian Vettel, Ferrari AFP

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel connaît une excellente saison 2017 jusqu’à présent. À bord de sa Ferrari, l’Allemand a déjà récolté trois victoires et trois deuxièmes places. Il domine ainsi le classement des pilotes avec 129 points.

Malgré sa prolifique carrière, Vettel n’a goûté qu’une seule fois à la victoire sur le circuit Gilles Villeneuve. C’était en 2013, la dernière année où il a remporté le championnat des pilotes.