Un patron satisfait chez l'écurie Williams

Felipe Massa était tout sourire après avoir enregistré le sixième meilleur temps de la journée d’essais libres au circuit Gilles-Villeneuve au volant de sa Williams-Mercedes.

À sa 14e participation au Grand Prix du Canada, le pilote brésilien connaît le tabac.

Il sait comment attaquer les virages et les vibreurs sur ce circuit qui renferme un bon nombre de pièges, surtout lorsque la piste est poussiéreuse le vendredi.

On a d’ailleurs assisté à quelques sorties de piste et tête-à-queue.

«Ce fut une première journée très positive et satisfaisante, a commenté Massa à son retour dans les paddocks. J’aime le comportement de ma voiture, autant sur de vieux pneus que sur un train de pneus neufs.

«J’espère que nous continuerons d’être compétitifs durant toute la fin de semaine afin de pouvoir décrocher de bons résultats au Canada», a-t-il ajouté.

«Nos voitures ont éprouvé des ennuis avec la gestion de la température des pneus lors du Grand Prix de Monaco, mais heureusement, ça semble aller beaucoup mieux ici, à Montréal.»

Au sujet de l’écart de plus d’une seconde qu’il y a entre ses chronos et ceux réussis par Lance Stroll, Massa a répété que c’est tout à fait normal dans les circonstances.

«Lance découvre le circuit. Il a beaucoup de choses à apprendre, a-t-il dit. Il pourra rouler avec des gommes ultra-tendres lors de la dernière séance d’essais libres et il sera ainsi en mesure de constater la différence.»

Une journée au goût de Lowe

Paddy Lowe, le directeur technique de l’écurie Williams, s’est dit satisfait du travail effectué par ses deux pilotes.

«On a réalisé tout ce qu’on visait, a-t-il déclaré. On n’a rencontré aucun problème sur les voitures, qui bénéficiaient de modifications autant sur le plan aérodynamique que mécanique.

«On a donc été en mesure de compléter nos essais sur les divers types de pneumatiques. Felipe a été solide durant toute la journée», a continué Lowe.

«Il a su rouler rapidement, peu importe la quantité de carburant qu’il y avait dans le réservoir de sa monoplace.»

De bons mots pour Stroll

Lowe a eu de bons mots pour Stroll lors de la rencontre de presse de la FIA.

«Je trouve qu’il avait un bon rythme pour un pilote qui devait apprendre à rouler sur un circuit qu’il ne connaissait pas et qui n’a pas disposé des gommes ultra-tendres», a-t-il commencé par dire.

«Lance apprend rapidement. On espère qu’il pourra participer à la dernière étape de la séance de qualifications et qu’il pourra ensuite marquer des points lors de la course. Ça serait un week-end parfait pour lui.»