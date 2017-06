Une marche pour l’espoir

Aumônier à la Ville de Québec, l’abbé René Roy a été impliqué dans diverses tragédies afin d’offrir son soutien, dont celle du Lac-Mégantic. Mais son train personnel, il l’a frappé en 2013, lorsque la SLA, très cruelle maladie, s’est invitée dans la famille.

Après avoir vu son frère, André, dépérir à petit feu et être emporté après deux ans de souffrance, à l’âge de 60 ans, René Roy s’est promis de participer pour faire avancer la recherche. «J’étais incrédule, impuissant et en colère, mais aujourd’hui je me réfugie dans l’action», résume l’aumônier, qui est l’un des organisateurs de la Marche pour la SLA, qui aura lieu ce samedi 10 juin.

Gardien de sécurité au Musée de la civilisation, André Roy était une force de la nature. Rien ne semblait le prédisposer à un tel diagnostic, qui a été prononcé après de nombreux tests. Il se sentait essoufflé, avait maigri et avait des difficultés subites à se déplacer.

Ses proches et lui ont d’abord pensé à un cancer. Puis on leur a confirmé qu’il s’agissait de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie de Lou-Gehrig, du nom du célèbre joueur de baseball qui en fut atteint.

Or non seulement on ne connaît pas les causes de cette maladie dégénérative, mais il n’existe aucun traitement. «Ç’a été l’effondrement», se souvient René Roy, qui a assisté au combat très courageux de son frère, qui ne s’est jamais plaint, insiste-t-il.

Comme on le décrit si bien sur le site internet de la Société de la SLA du Québec, cette maladie fait fondre les muscles des personnes atteintes comme des cubes de glace. Goutte après goutte, elle leur enlève la capacité de parler, marcher, et même d’avaler et de respirer, jusqu’à entraîner leur décès.

Recherche et espoir

Toutes les questions sans réponses à propos de la SLA illustrent bien l’importance de la recherche, comme le souligne le Dr Jean-Pierre Canuel, qui a appris en 2015, à 55 ans, qu’il était atteint d’une forme lente de la SLA. Son espérance de vie, lui a-t-on dit, se situe entre six mois et cinq ans.

Pour lui depuis, chaque jour amène de nouveaux deuils. Finis sa carrière, les voyages, la plupart des sorties et bien d’autres bonheurs de la vie. La souffrance est indescriptible.

«Le seul espoir est dans la recherche, souligne ce père de trois enfants, qui a aussi quatre petits-enfants. Pour fouetter mes troupes quant à l’importance d’amasser des fonds, illustre-t-il, je leur dis: pas de fonds, pas de recherches, pas de recherches, pas de traitement, et pas de traitement, la mort.»

Le Dr Canuel rappelle que les fonds pour la recherche ont permis, dans le passé, de trouver des traitements contre le SIDA et le diabète. Certes, le Ice Bucket Challenge a permis d’amasser des fonds et d’identifier de nouveaux gènes associés à la maladie. Mais il reste encore beaucoup à faire, particulièrement au Canada.

L’inscription et un encan silencieux pour la 13e Marche pour la SLA débuteront à 14 h 30 ce samedi, au parc Victoria. La marche, qui vise à amasser des dons pour la recherche et le soutien des familles, aura lieu à 16 h et se terminera au stade municipal, soit juste à temps pour le match inaugural de la saison des Capitales de Québec. Le Dr Canuel effectuera le lancer protocolaire. On espère récolter au moins 85 000 $.