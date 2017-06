Bye bye <i>Despacito</i>, voici le nouveau hit de l'été

Le monde ne s'est pas encore remis de Despacito que déjà Justin Bieber frappe de plus bel avec le lancement d'une toute nouvelle chanson en collaboration avec David Guetta.

2U s'annonce pour être le nouveau hit de l'été et a déjà gagné le coeur de plusieurs fans sur la Twittosphère depuis hier.

De son côté, Guetta est très fier du résultat de cette collaboration et lors d'une entrevue avec le magazine Billboard, n'avait que des éloges pour le jeune chanteur:

«Justin a une voix unique et j'ai beaucoup de respect pour son talent et les choix qu'il fait. Il a pris plusieurs risques en se réinventant et il a réussi. Je suis fier d'enfin pouvoir partager le résultat final et j'ai le sentiment que 2U est un doux mélange d'énergie, d'émotions et d'une puissante mélodie.»

Sans plus tarder, voici donc ce que les deux accolytes nous préparaient pour la saison estivale dans une vidéo mettant en vedette les anges de Victoria's Secret. Voudraient-ils performer à leur prochain défilé? À suivre...