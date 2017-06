Concierge pour l’été

Après avoir décliné à trois occasions l’invitation de jouer au Théâtre Beaumont-St-Michel, Sylvain Marcel a accepté, sans avoir lu le texte, de faire partie de la distribution de la pièce Le Concierge.

Le comédien personnifiera Jean-Pierre, un homme d’affaires ruiné, qui a laissé sa femme et qui revient, 20 ans plus tard, pour s’excuser et lui demander un emploi.

Interprétée par Nathalie Mallette, Évelyne acceptera, mais à deux conditions. Il devra ne jamais dévoiler avoir été son «ex» et il occupera un poste de concierge.

«Ça fait trois années consécutives que Nathalie joue à Beaumont St-Michel. Il doit s’y passer quelque chose. Je suis curieux et j’ai bien hâte de voir», a-t-il laissé tomber, lors d’un superbe après-midi sur une terrasse du Vieux-Québec.

Le comédien que l’on a vu dans les séries Mensonges, Pour Sarah et 19-2, a son petit chalet pour l’été. Le sac de golf est rendu et son fils de six ans est inscrit au camp de jour. Tout est en place.

«C’est la troisième pièce que je fais avec le metteur en scène Michel Poirier et il n’arrêtait pas, depuis des années, de me vanter les mérites de Beaumont St-Michel. J’avais dit non l’été dernier et je l’avais regretté», a-t-il indiqué.

Intelligent, ratoureux et menteur

C’est à la suite d’une rencontre avec Dany Gagnon, propriétaire du théâtre, l’automne dernier, qu’il a manifesté son intérêt.

«Je lui ai “tété” une job», a-t-il lancé en riant, devant une assiette de pâtes.

Le Concierge, qui sera pour la première fois joué au Québec, est une pièce du dramaturge français Éric Aussous, créée en septembre 2010 sous le titre Le Technicien et adaptée par Michel Poirier.

Stéphanie Crête-Blais, Antoine Durand, Jonathan Gagnon, Valérie Laroche et Mathieu Richard complètent la distribution.

«Mon personnage, qui était un homme assez respectable, se retrouve dans une situation très humiliante. Il est pauvre, les souliers pleins de trous et il vient lui demander une job. Et l’ex, qui est directrice d’une boîte d’édition, va s’arranger pour l’humilier et le faire souffrir», a-t-il décrit.

Jean-Pierre, qui est toutefois un personnage assez intelligent, ratoureux et menteur, va tirer son épingle du jeu dans cette situation.

«Il n’a pas dit son dernier mot et il va la faire souffrir à sont tour», a fait remarquer le comédien qui attaquera, à l’automne, le tournage de la quatrième saison de la série Mensonges.

Le Concierge est présenté à partir du 23 juin, au Théâtre Beaumont-St-Michel, avec des possibilités de supplémentaires jusqu’au 2 septembre.