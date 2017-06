Déception pour Raikkonen

Le pilote de Ferrari avait pourtant été compétitif lors des essais libres notamment en obtenant le meilleur chrono de la deuxième séance jeudi. Donc, on pouvait s’attendre à ce que l’histoire soit similaire en qualifications, mais ce ne fut pas le cas.

«Ce fut plus compliqué aujourd’hui. Pour une raison que j’ignore, j’étais plus confortable avec la voiture jeudi», a reconnu le Finlandais lors d’un de ses points de presse.

«Ma dernière boucle était misérable. J’ai fait des erreurs lors des deux premiers virages et j’en ai payé le prix.»

confiant pour la course

Tout n’est pas perdu pour Raïkkonen et il sait qu’il pourra se reprendre lors de l’épreuve de dimanche.

«L’histoire devrait être différente, a-t-il affirmé. Ce sera une longue course et plusieurs choses peuvent survenir.

«Ici, tu ne le sais jamais. C’est l’une des pistes où la situation peut évoluer rapidement. On essayera de faire de meilleurs choix. On devrait être rapides et ce sera intéressant à observer.»