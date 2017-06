Desharnais n’est pas inquiet

SAINT-GILLES | Dès le début du mois de juillet, David Desharnais portera deux tout nouveaux chapeaux, celui de papa et celui de joueur autonome. Pour le moment, les pensées de l’ex-joueur de centre du Canadien sont plus portées vers la famille que vers la glace.

Présent pour la Classique des étoiles au profit de la Fondation Philippe Boucher au golf de Lotbinière, le petit attaquant semblait détendu et peu préoccupé par son avenir. Après une dizaine d’années dans l’organisation du Canadien et un bref séjour pour terminer la saison à Edmonton, Desharnais se prépare à tester le marché des agents libres pour la première fois.

«Je ne pense pas vraiment à ça présentement parce que j’ai d’autres chats à fouetter, et je ne peux rien contrôler. J’ai une famille qui s’en vient et j’en profite de ce côté-là.

«Tellement de choses peuvent se passer, mais je ne suis pas stressé. J’ai fait ce que j’avais à faire sur la glace et quand mon agent va m’appeler, je vais commencer à y penser», a-t-il mentionné.

Du bon temps

Après avoir été en uniforme lors de 31 matchs seulement avec le Tricolore la saison dernière, Desharnais a été cédé aux Oilers, avec lesquels il a récolté quatre points en 18 rencontres.

Il a ajouté quatre points en 13 matchs éliminatoires, dont un but en prolongation face aux Sharks qui l’a brièvement replacé sous les projecteurs.

«À Edmonton, je ne suis pas la priorité. Il y a des gars à ‘‘signer’’ là-bas et dans leur charte, je suis peut-être en bas. J’étais quand même content de voir autre chose que Montréal. C’était le fun de comparer et de voir un autre style de jeu avec un joueur comme McDavid. C’était très excitant à vivre. C’était une différente mentalité et j’ai adoré ça.

«Quand tu ne joues pas, comme c’était devenu le cas à Montréal, tu te fais oublier un peu. Quand tu es dans l’alignement, tu peux montrer que tu es encore capable. Mon but en prolongation m’a donné de la visibilité. Je suis content d’avoir participé aux séries avec les Oilers. Les gens là-bas étaient affamés pour les séries», a-t-il raconté.

Un rôle plus effacé

S’il a vécu une certaine gloire à Montréal en évoluant sur les deux premières lignes d’attaque pendant quelques saisons, le joueur de 30 ans se dit prêt à camper un rôle plus effacé pour la suite de sa carrière.

«Je ne suis pas dans la même situation qu’il y a trois ou quatre ans lorsque j’étais plus un joueur de premier plan. Les équipes me voient comme un troisième ou quatrième centre et je suis à l’aise avec ça. Le rôle change et la ligue est de plus en plus jeune.»

L’orgueil de Laurier-Station estime qu’il peut encore donner «au moins deux ou trois» bonnes saisons dans la LNH. D’ici là, la descendance est attendue autour du 5 juillet.