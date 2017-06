Fous de l’orgue et vive les concerts populaires

Oh, quelle surprise nous attendait cette semaine! L’organiste Jean-Willy Kunz, maître d’œuvre du grand orgue Pierre-Béique de la Maison symphonique, vient de faire paraître deux disques radicalement différents. En prélude à son passage au Festival, ces nouveautés proposent autant de notes bleues que de notes classiques. Dans un autre genre, les Concerts populaires de Montréal offriront une programmation pour toute la famille et ce sera joyeux!

Organiste titulaire à la Maison symphonique, Jean-Willy Kunz aime décidément les aventures. En plus de collaborer avec le chanteur Pierre Lapointe, il nous offre deux disques au tempérament bien trempé. Qui aurait pu s’imaginer que l’orgue Pierre-Béique pouvait avoir du swing? En compagnie du clarinettiste André Moisan, première chaise à l’OSM, de la tromboniste Hélène Lemay, du contrebassiste Frédéric Alarie et du batteur Paul Picard, le mélange musique classique et jazz se confond. Sous le titre Impressions, voici que le jeune homme revisite des œuvres de John Coltrane, Eddie Daniels, Paquito D’Riviera, Sydney Bechet et Daniel Mercure. Plus qu’un beau disque, c’est une ode à la musique tout court. Écoutez plusieurs fois Pour mon ami Léon de Daniel Mercure. C’est d’un romantisme fou. À entendre le mercredi 5 juillet à la Maison symphonique. Si vous aimez moins le jazz, sachez que le deuxième disque du jeune organiste est consacré au Carnaval des animaux de Saint-Saëns (Analekta).

Photo courtoisie

De belles sorties en famille