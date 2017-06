FrancoFolies: 2Frères toujours sous une bonne étoile

MONTRÉAL – Le pari était risqué pour le duo folk 2Frères de tenir l’affiche de l’un des 10 spectacles-événements des FrancoFolies, sur la même scène que celle foulée un an plus tôt, avec les mêmes chansons. C’était toutefois sous-estimer les frangins Erik et Sonny Caouette que de douter de leur capacité à rassembler et à surprendre, comme on en a eu la preuve samedi soir.