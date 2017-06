Habiller les murs

La cinquième édition du festival MURAL bat son plein sur le boulevard Saint-Laurent. Une vingtaine de nouvelles murales s’ajoutent donc à celles qui existent déjà, soit 80 œuvres d’envergure et installations artistiques qui magnifient Montréal. Des artistes provenant de sept différents pays y participent. Depuis sa fondation en 2012, le festival MURAL est devenu l’un des plus importants rassemblements d’art urbain au monde. En 2016, 1,15 million de visiteurs sont venus célébrer et voir les créateurs à l’œuvre. La nouveauté pour 2017, c’est la 3e édition de la foire d’art MURAL (FAM), qui est dorénavant présentée au Marché Bonsecours dans le Vieux-Montréal, où on trouve une centaine d’œuvres, au cœur des célébrations du 375e de Montréal et du week-end du Grand Prix de la F1.