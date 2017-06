L’acteur Adam West est décédé

Connu pour son rôle culte dans la série télévisée Batman, l’acteur Adam West s’est éteint aujourd’hui à Los Angeles. Il avait 88 ans.

Il est décédé des suites d’une leucémie. «Notrè père s’est toujours perçu comme “Le Chevalier Éclatant” (The Bright Knight) et il souhaitait avoir un impact positif sur la vie de ses fans. Il était et sera toujours notre héros» a indiqué sa famille dans un communiqué.

Adam West a incarné Batman dans une série télé et un film rigolos qui ont fait le plaisir de plusieurs générations. Comment oublier les «PAF!», «ZING!», «BOOM!» qui ponctuaient les scènes de bagarre?

Il a également incarné quelques voix au petit écrant, dont celle d’Adam West dans Les Simpson, et celle du maire de Quahog Adam West dans Family Guy.