Les deux visages de Pekka Rinne

À Pittsburgh, Rinne a vécu un véritable cauchemar en accordant 11 buts sur 45 tirs en trois rencontres. Ses chiffres sont encore pires que ceux des gardiens dans les années 1980. Au domicile de Sidney Crosby et d’Evgeni Malkin, Rinne a une affreuse fiche de 0-3 avec une moyenne de 5,40 et un pourcentage ­d’arrêts de ,756.

«Tu joues en finale de la Coupe Stanley, c’est la plus grande scène de ta carrière, a-t-il rappelé. Quand tu te fais retirer d’un match, tu n’es pas content. C’est assez évident. Mais je ne le prends jamais personnel. C’est une question d’équipe, pas juste de moi. Je crois que Peter le faisait pour réveiller l’équipe et, quand je ne fais pas le travail, il a raison de se tourner vers un bon jeune gardien comme Juuse Saros.»

«Quand tu rentres au banc, tu as parfois des pensées négatives, a-t-il continué. Tu te demandes pourquoi la rondelle frappe ton coéquipier pour ensuite rentrer dans le filet. Tu as parfois besoin de chance pour être bon. Mais c’est la vie.»

«C’est un compétiteur, a mentionné Josi. Ce n’est jamais plaisant pour un gardien d’être retiré du match. Ce n’était pas du tout de sa faute. On a mal joué devant lui. On n’a aucun doute à son endroit. On a confiance en lui et il a confiance en lui.»