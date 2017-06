Les pêcheurs sportifs pourront capturer le crabe

HAVRE-SAINT-PIERRE | Vous pourriez bientôt avoir le droit de pêcher du crabe et du homard pour souper. Pêches et Océans Canada entend changer la Loi sur les pêches dans l’est du pays.

Pêches et Océans Canada entame des consultations dans les provinces de l’Atlantique et au Québec. Le gouvernement souhaite autoriser la pêche sportive d’espèces en eau salée comme le crabe et le homard. Actuellement, seuls les pêcheurs commerciaux ont le droit de les pêcher.

Jean-Claude Cormier habite à Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. Il fait partie d’une association de chasse et de pêche locale qui milite depuis une vingtaine d’années pour obtenir ce droit. Plusieurs auraient déjà l’habitude de se fabriquer des casiers de pêche artisanaux.

«Notre village a été fondé par des pêcheurs. Ça fait partie de nos coutumes, d’aller faire un tour de bateau en mer avec nos cages pour pêcher du crabe la fin de semaine, mais, actuellement, on appelle ça du braconnage», a-t-il déploré.

Une manifestation pour faire pression dans ce dossier aura d’ailleurs lieu dimanche à Havre-Saint-Pierre. Plusieurs centaines de personnes sont attendues.

Forte demande

«Le ministre des Pêches a compris à travers ses tournées qu’il y avait beaucoup de demandes pour développer la pêche récréative, autant au niveau des individus que des pourvoiries», a fait savoir Andrew Russel, directeur du secteur Côte-Nord de Pêches et Océans Canada.

Les premières consultations publiques ont commencé en début de semaine à Québec et se poursuivront sur la Côte-Nord ce week-end. Le gouvernement veut entre autres savoir quelles espèces la population souhaite pouvoir pêcher.

Pour l’heure, on ignore comment ce nouveau droit sera appliqué et géré afin de protéger la ressource.