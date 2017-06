Grand Prix du Canada: les Red Bull en retrait

À l’instar des autres épreuves depuis le début de la saison, les deux monoplaces Red Bull n’ont pas été en mesure t’inquiéter les écuries de pointe, samedi, lors des qualifications.

Max Verstappen a obtenu le cinquième meilleur temps avec un chrono de 1 min 12,403 sec tout juste devant son coéquipier Daniel Ricciardo (1:12,557).

Ces résultats ne sont pas vraiment surprenants, car Verstappen n’était pas très optimiste lorsqu’il s’est amené à Montréal au début de la semaine. Le pilote originaire des Pays-Bas craignait un manque de puissance du moteur Renault (sous la bannière Tag Heuer) dans les lignes droites du circuit Gilles-Villeneuve.

Et c’est le scénario qui s’est produit hier. Les deux conducteurs Red Bull ont bien tenté de batailler du mieux qu’ils le pouvaient, mais les Ferrari et les Mercedes étaient simplement dans une classe à part.

«On savait dès le départ que ce n’est pas une piste qui avantage notre voiture. Si tu n’as pas un moteur compétitif, tu ne peux pas faire grand-chose, a souligné Max Verstappen. On avait l’objectif de faire le cinquième temps et on l’a atteint.

«Par contre, je ne suis pas complètement satisfait du rendement de la voiture. On a fait quelques ajustements après la dernière séance d’essais libres, mais ils n’ont pas donné les résultats escomptés. On a fait du mieux que l’on a pu.»

Pour ce qui est de la course de dimanche, Verstappen a l’intention de prôner la patience.

«Je veux conserver ma place lors des premiers tours et on verra ce qui se produira devant nous, a-t-il précisé. En attendant, on doit continuer de travailler sur la voiture.»

ricciardo s’accroche au passé

Lorsqu’il a remporté le Grand Prix du Canada en 2014, Ricciardo avait également obtenu le sixième meilleur chrono pendant les qualifications.

Il espère que l’histoire se répètera dimanche, mais il est réaliste quant à ses chances d’être le premier à agiter le drapeau à damiers.

«C’est facile comme logique, a souligné l’Australien. Ça serait intéressant si elle pouvait s’appliquer.»

Pour ce qui est de son bolide, il a reconnu qu’elle avait été capricieuse lors des trois sessions présentées en après-midi.

«À Monaco, j’étais plus confortable avec la voiture de course que celle utilisée en qualifications. Je crois que ça pourrait être aussi le cas ici, a mentionné Ricciardo. Lors des lignes droites, elle avait tendance à sautiller et j’ai perdu un peu de temps.

«Toutefois, je ne suis pas découragé par notre résultat même si les choses ne vont pas selon le plan qu’on avait établi à notre arrivée. J’estime qu’on peut faire mieux.»