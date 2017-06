Morin tout près de son rêve

SAINT-GILLES | L’espace d’un seul match lors de la dernière saison, Samuel Morin a enfin touché au rêve de la LNH. Le défenseur format géant se sent maintenant mûr pour faire le grand saut une fois pour toutes.

Le 11e choix au total de l’encan de 2013 par les Flyers a été rappelé le 4 avril pour une première saucette dans le grand circuit. Face aux Devils, à Newark, il a fait bonne impression avec sept mises en échec et deux tirs au but, sur 17 min 47 s de temps de jeu.

«Je suis très satisfait. J’ai joué mon premier match dans la LNH et c’est un rêve qui s’est réalisé.

«J’ai juste joué un match, mais ça a super bien été. J’ai joué ma game physique et je dérangeais. J’ai même obtenu de bonnes chances de marquer et ça m’a surpris. Quand ils m’ont rappelé, on était en pleine course pour les séries dans la Ligue américaine, donc ils m’avaient déjà dit que c’était juste pour un match. C’était comme un bonbon», a souri l’ancien de l’Océanic de Rimouski.

« Gros été »

L’arrière de 21 ans n’est pas près d’oublier le coup de fil tant attendu de sa brève promotion. «Mon entraîneur m’a appelé à 6 h et je dormais. On venait de jouer trois matchs en trois soirs et il m’a dit que je m’en allais jouer mon premier match dans la LNH. Je me suis dit: Voyons donc!

«La Ligue nationale, c’est quelque chose. Les gars ne réalisent pas à quel point ils sont bien traités. Juste le buffet d’avant-match, c’est fou!» a-t-il lancé en toute candeur.

Fort de cette expérience et de deux saisons dans les rangs professionnels, Morin se sent plus près du but que jamais auparavant.

«C’est un gros été pour moi et je vais être prêt pour le camp. On ne sait jamais ce qui se produit avec le marché des agents libres et le repêchage, mais je pense qu’il y a de la place pour moi. Je me sens bien, je suis tout le temps plus près de mon rêve et ça s’en vient», a-t-il lancé.