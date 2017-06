Optimistes malgré tout

La formation française Tryo entretient des liens privilégiés avec le public québécois depuis plus de 15 ans déjà. Reconnus pour leur reggae acoustique à la fois enjoué et engagé, les musiciens ne se sont pourtant pas produits dans le cadre des FrancoFolies depuis 1999, année qui a suivi la sortie de Mamagubida, leur premier opus.

Qu’à cela ne tienne! C’est le 15 juin, sur la grande scène de la place des Festivals, que le groupe renouera avec l’événement, lui qui en sera à sa deuxième visite dans la métropole en quelques mois à peine. En effet, la bande s’était produite à Montréal (Métropolis) et à Québec (Grand Théâtre) en février, dans la foulée de la sortie de son nouvel album Vent debout.

«Notre première venue à Montréal, c’était dans le cadre des Francos», a tenu à souligner Cyril Célestin, alias Guizmo, au cours d’un entretien ­téléphonique avec Le Journal.

À l’occasion de ce concert gratuit, le quatuor nous présentera les chansons de son sixième opus, paru en décembre, mais il ­interprétera également quelques-uns de ses «incontournables» (les initiés ­s’entendront certainement pour dire que ce n’est pas le choix qui manque).

«Les concerts gratuits sont toujours trop rares. Quand on peut en offrir un, on est ravi. En plus, ça va permettre à des gens qui ne connaissent pas forcément Tryo de nous découvrir, ce jour-là. C’est une super opportunité. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, pour ce concert.»

Avancer

Lors de notre entretien avec le musicien, les yeux du monde entier étaient encore tournés vers Manchester, où venait de se dérouler le concert-bénéfice One Love Manchester, organisé afin de venir en aide aux proches des victimes de l’attentat du 22 mai.

Alors que Tryo poursuit sa tournée, nous avons demandé à Guizmo comment le groupe avait réagi à cette tragédie qui, rappelons-le, a frappé des amateurs de musique qui venaient tout juste d’assister à un concert d’Ariana Grande.

«Notre dernier disque a été écrit à la suite des attentats qu’on a vécus en France, au Bataclan, notamment. Les attentats de Charlie Hebdo ont aussi été très douloureux pour nous, puisque nous étions très proches de Tignous, l’un des dessinateurs assassinés ce jour-là, a-t-il expliqué. Manchester vient nous heurter une fois de plus. C’est la situation à laquelle nous sommes tous confrontés, en Europe, mais aussi un peu partout, en ce moment.

«Il y a des gens qui profitent de toute cette peur, politiquement, a-t-il ajouté. Ç’a été le cas du Front national, en France, qui a surfé sur cette peur-là. Nous avons donc envie d’aller de l’avant et de porter de l’optimisme. Même si les temps ne sont pas nécessairement à la joie, nous, notre métier, c’est de faire rêver et avancer.»

Quant à l’écologie, une cause que ses complices et lui portent depuis les débuts de Tryo, Guizmo dit être fier du chemin parcouru, au cours des ­dernières années.

«Il y a 20 ans, on nous prenait pour des babas-cool-fumeurs-de-joints et aujourd’hui, si je pense à L’hymne de nos campagnes, c’est un morceau qui résonne complètement différemment. Il y a une prise de conscience, en tous les cas en Europe, qui commence à prendre chez les politiciens. Malgré le départ de Trump (de l’Accord de Paris sur le climat), il y a des choses qui avancent. (...) Même si le combat n’est pas fini et qu’il reste beaucoup de choses à faire, ça commence à entrer dans les consciences.»

Tryo se produira sur la place des Festivals le 15 juin, dans le cadre des FrancoFolies. Il sera également au Théâtre Granada, à Sherbrooke, le 14 juin, ainsi qu’au festival Franco-­ontarien d’Ottawa, le 17 juin.