Quatre fois plus de clients arrêtés qu’en 2016

Le Grand Prix n’est même pas commencé que déjà quatre fois plus de clients que l’an dernier ont été arrêtés pour avoir sollicité des services sexuels de mineurs.

«On vise toutes les femmes qui sont victimes d’exploitation sexuelle, mais les mineures c’est une priorité», souligne Michel Leduc, de la police de Montréal, en rappelant que des efforts sont mis à l’année pour contrer l’exploitation sexuelle.

À lire aussi : Former le personnel des hôtels

Depuis le début de l’opération, lancée il y a une semaine en prévision du Grand Prix, 14 personnes ont été arrêtées selon le bilan provisoire puisque l’opération se poursuit ce week-end. L’inspecteur ne pouvait pas préciser s’il s’agissait de touristes ou de locaux.

L’an dernier, une dizaine d’arrestations, dont trois pour des demandes de services sexuels de mineurs ont été effectuées. Le compte-rendu complet de cette année sera connu la semaine prochaine.

Limite au plaisir

La police de Montréal a aussi entrepris une campagne sur les réseaux sociaux afin d’informer la population que l’achat de services sexuels est illégal. S’en procurer fait de la personne une complice de l’exploitation sexuelle.

La Gendarmerie royale du Canada est quant à elle postée tout le week-end à l’aéroport et aux douanes américaines pour distribuer des dépliants aux touristes.

«On les met en garde gentiment: même si on est réputé comme des gens ouverts, tout n’est pas permis, et ce, même si on vient d’un autre pays. C’est un week-end le fun à Montréal, mais il y a des limites et des lois à respecter», affirme le gendarme Erique Gasse, porte-parole de la GRC.

Les organismes qui luttent contre l’exploitation sexuelle se réjouissent de ces arrestations.

«C’est super encourageant, ça fait prendre conscience aux hommes qui exploitent sexuellement des mineurs ou des jeunes femmes que c’est criminel», mentionne Stéphanie Tremblay du Regroupement québécois des CALACS.

— Avec la collaboration de Catherine Montambeault