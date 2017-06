Pour la première fois depuis plus de 25 ans, les téléspectateurs sont privés des commentaires pertinents de Christian Tortora au Grand Prix du Canada.

Le vénérable journaliste a mis fin à sa fructueuse association avec RDS en début d’année après que la direction du réseau lui eut fait une offre qu’il qualifie d’insignifiante.

Établi dans le sud de la France, «Torto» est venu passer les Fêtes à Montréal pour voir sa copine, en décembre dernier.

«Avant de retourner en Europe, je suis allé saluer la direction de RDS pour me faire dire, sans le savoir au préalable, que mon salaire était réduit de 80 %, relate-t-il d’entrée de jeu. J’ai été stupéfait.»

«On a évoqué des contraintes budgétaires, en me disant qu’on coupait partout et que les ventes de publicité, ça ne marchait plus, poursuit-il. Après réflexion, je leur ai dit que je ne pouvais ­accepter ces conditions.

«Voilà comment ça s’est passé. À 73 ans, il faut arrêter de travailler pour rien.»

Depuis Mosport en 1977

Jusqu’à tout récemment, Tortora croyait qu’il raterait le Grand Prix du ­Canada pour la première fois depuis 1977. Depuis, en fait, la première présence de Gilles Villeneuve à bord d’une Ferrari au circuit de Mosport, en Ontario.

«Ça aurait été dommage de ne pas célébrer le 50e anniversaire de la F1 au Canada.»

Mais c’était avant l’appel de la radio montréalaise 91,9 Sports.

«Je suis ici devant vous grâce à eux, a-t-il souligné. Sinon je n’aurais jamais pu obtenir une accréditation pour avoir un accès privilégié au site.

«Je suis intervenu en ondes pendant tout le week-end, fait-il remarquer. Je suis aux oiseaux. Pour moi, c’est un ­retour aux sources.

«La radio, c’est fabuleux, renchérit-il. L’idée, c’est d’avoir suffisamment d’imagination pour montrer aux gens ce qu’ils ne... voient pas. C’est tout.»

Toujours populaire

«Torto» a couvert la F1 d’abord pour la station de radio CJMS, longtemps disparue du paysage médiatique québécois, avant de rejoindre RDS dès l’ouverture du réseau en 1989.

«Je me souviens, raconte-t-il, que j’avais demandé à Alain Prost, quadruple champion de monde, de leur souhaiter bonne chance. Pendant quelques jours, le clip a été diffusé à répétition.»

Tortora est une figure connue dans les paddocks de la F1.

«Je n’en reviens pas, s’exclame-t-il. Les gens viennent à ma rencontre et me demandent pourquoi je suis disparu des ondes de la télé.

«La majorité de ces gens ont plus de 60 ans. Ils m’ont suivi depuis mes débuts à la radio. Ils me disent: “Vous nous manquez”...»

Mais bon, on n’a pas fini d’entendre parler ce spécialiste de la F1 qui adore jaser avec ses intervenants les plus influents, les ingénieurs principalement.

«Je rencontre lundi la direction de la station pour poursuivre ma collaboration jusqu’à la fin de la saison», conclut-il.