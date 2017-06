Stroll aurait souhaité une autre stratégie

L’inexpérience de Lance Stroll lui a fait mal lors de cette séance de qualification, sa première à vie sur le circuit Gilles-Villeneuve. Le pilote de 18 ans est à la dure école de la F1 et les premiers examens sont ardus.

Stroll souhaitait se classer parmi les dix premiers en vue du Grand Prix du Canada au volant de Williams Mercedes.

Si Felipe Massa y est parvenu avec sa septième position, le Québécois a dû se contenter du 17e temps en 1:14.209 minute, soit huit dixièmes de seconde plus lentement que son coéquipier.

Stroll a qualifié ce résultat de «frustrant». Lorsqu’on lui a demandé en français ce qu’il ferait s’il avait la chance de se reprendre, il a répondu franchement.

«Je reviendrais dans les puits pour faire installer un deuxième train de pneus sur ma voiture. L’équipe a décidé que je pouvais continuer de rouler sur les mêmes pneus. Idéalement, il aurait fallu les changer.»

Il doit se fier aux ingénieurs

Il est rare d’entendre un pilote recrue parler ainsi. Stroll a précisé en anglais qu’il ne veut pas jeter le blâme sur personne, mais il a reconnu que la stratégie de l’équipe n’a pas été payante pour lui.

«N’ayant jamais roulé auparavant sur ce circuit, je laisse le soin aux ingénieurs de décider si je dois changer les pneumatiques ou non», a-t-il expliqué.

«Je crois qu’il aurait été préférable de chausser des pneus neufs sur ma voiture alors que les temps s’amélioraient sans cesse dans ce premier segment de la séance de qualifications», a ajouté Stroll.

«Mes pneus étaient usés à la fin et ils ne me permettaient plus d’améliorer mes temps. Étant donné que les écarts sont serrés comme jamais en milieu de peloton cette année, il est facile de reculer de plusieurs rangs. C’est frustrant.

«J’aurais aimé mieux faire. C’est toutefois facile de raconter cela à la fin d’une journée. En course automobile, il faut prendre des risques (gamble)et on doit vivre avec nos décisions.»

Il assure avoir poussé au maximum

On a demandé à Stroll s’il n’a pas joué un peu trop la carte de la prudence en piste, question d’éviter tout contact avec les murs au circuit Gilles-Villeneuve.

«Je peux vous assurer que j’ai poussé très fort lors de la séance de qualifications. Je savais quand je devais le faire, mais il m’aurait fallu un train de pneus neufs afin d’avoir la possibilité d’améliorer mes temps dans mes derniers tours. J’ai tout donné.»

Rien d’impossible

Stroll aura fort à faire pour remonter la pente avec une 17e position sur la grille de départ, surtout s’il veut marquer ses premiers points en F1.

«Rien n’est impossible parce qu’on a une bonne voiture. On a vu cette saison des pilotes amorcer la course en fond de grille et qui sont parvenus à obtenir des points. Il faudra cependant établir une stratégie différente de nos rivaux et espérer qu’elle sera la meilleure. Il n’est pas facile d’effectuer des dépassements.»

Stroll demeure optimiste que les choses finiront par débloquer pour lui.

«Je ne doute pas que ça va venir, a-t-il affirmé. On a vu plusieurs recrues par le passé connaître davantage de succès en deuxième moitié de saison.»

Il a répété qu’il est injuste de comparer ses temps à ceux de Felipe Massa, parce que ce dernier a 15 ans d’expérience en F1.

Massa très satisfait

Pendant que Stroll était fort déçu de son résultat, Massa se disait bien satisfait de sa septième place sur la grille de départ.

«Ce fut une excellente séance de qualification pour moi, a raconté le vétéran pilote brésilien. Je suis très satisfait de tout le travail qui a été effectué par l’équipe depuis le début du week-end.

«Cette septième position était le meilleur résultat qu’on pouvait espérer. J’ai beaucoup aimé le rythme de la voiture avec les réglages pour la course. J’ai bon espoir de pouvoir marquer des points», a raconté Massa, qui en totalise 20 depuis le début de la saison.