Tim Hicks en amour avec le Québec

Le chanteur canadien Tim Hicks est tombé amoureux du Québec. Se réjouissant de la vague new country qui atteint la province depuis quelque temps, le chanteur se produira la semaine prochaine au Festival country de Lotbinière, avant d’entreprendre une tournée du Québec l’hiver prochain.

L’an dernier, Tim Hicks a participé au Festival western de Saint-Tite. Il en était à son troisième spectacle au Québec, et c’est en collaboration avec le festival qu’il fera la tournée du Québec à l’hiver 2018.

«Ils m’ont réinvité pour la tournée, parce qu’il semble vraiment y avoir une scène grandissante pour le new country au Québec. Ça apporte des artistes comme moi qui n’étaient jamais venus donner de spectacles au Québec avant. Je suis vraiment content de faire partie de ça et j’ai vraiment hâte de découvrir le reste de la province», confie l’amateur de pêche lors d’un entretien avec Le Journal.

Pour lui, le Québec était «absolument» un nouveau marché à conquérir, après avoir lancé trois albums depuis 2013. Le dernier, Shake These Walls, a été salué tant par le public que par la critique et a été créé à Nashville, comme tous les autres albums d’ailleurs.

«Chaque fois que j’y vais, c’est avec l’esprit ouvert, dans l’intention d’apprendre­­­ quelque chose de nouveau. À Nashville, il y a une armée d’auteurs-compositeurs qui sont fantastiques. Je dois travailler ce muscle qu’est l’écriture pour continuer de me démarquer.»

Un gros party

Samedi prochain, Tim Hicks ­lancera sa tournée estivale canadienne à Lotbinière. Ses cinq musiciens et lui sont ­présentement en répétition et ont ­vraiment hâte de «lâcher leur fou», ­promettant un gros party.

Tim Hicks a lancé en mai dernier un EP live qui permet de constater que ses spectacles sont un véritable party country.

«C’est vraiment arrivé par hasard, dit-il au sujet de cet album. On enregistre de toute façon tous les spectacles, qu’on regarde dans le tour bus, pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et s’améliorer le jour suivant.»

Tim Hicks est originaire de Niagara Falls. Il a formé son premier groupe à sept ans. Il se souvient du sentiment qu’il a eu lorsque lui et ses quatre amis ont joué une chanson ensemble pour la première fois.

Il confie avoir travaillé comme ­musicien pendant 20 ans avant d’avoir une première chanson à la radio.

«C’est vraiment excitant de faire partie de cette scène nationale du country dans laquelle j’ai grandi. Le jeune public recherche aujourd’hui un son plus organique. Ils ont des iPod avec 3000 chansons de toutes sortes. Je suis vraiment heureux de voir qu’il y a du new country là-dedans.»

Tim Hicks sera en spectacle le 17 juin prochain au Festival Country de Lotbinière, et en tournée au Québec à partir de janvier 2018.