Trouver la magie ailleurs

Il y a un an, sa Mary Poppins connaissait un succès retentissant tout l’été au Théâtre St-Denis. Alors que Serge Postigo s’apprête à rappliquer dès mercredi avec Footloose, la barre est désormais plus haute. Et il le sait pertinemment. «Je serais menteur de dire que je ne sens pas la pression», avoue le metteur en scène.

Avec Mary Poppins, Serge Postigo faisait voler son héroïne au-dessus du parterre. Ses ramoneurs virevoltaient dans les airs. Et le personnage-titre tirait d’un minuscule sac des patères, miroirs et autres objets surdimensionnés. Bref, le récit de P.L. Travers se prêtait particulièrement bien à des moments de magie suscitant des «ooh» et des «aah» de la part de ses spectateurs.

Aujourd’hui, le contexte de Footloose se prête bien moins à ces éléments abracadabrants. Mais pas question pour Serge Postigo de baisser les bras.

«Dans une comédie musicale, la magie est très, très importante. Mais la magie, ce n’est pas uniquement de montrer une lampe qui sort d’un sac à main comme dans Mary Poppins. Ce n’est pas tant l’exécution, mais l’état dans lequel elle plonge les spectateurs», avance-t-il.

«Je ne peux pas garantir le ­résultat, mais je peux garantir le processus. Autant d’efforts ont été mis sur Footloose pour créer une expérience magique et immersive», ajoute Serge Postigo.

« On va faire brasser la bâtisse »

À l’instant même où il prononce ces mots, le metteur en scène (qui signe également la traduction et l’adaptation de Footloose) dirige notre attention sur l’imposante structure, bâtie sur mesure, qui relie­­­ la scène au balcon, donnant l’impression de se trouver sous un pont.

De part et d’autre de la salle, les murs sont également recouverts d’un épais feutre noir pour permettre une ­acoustique optimale.

Photo Chantal Poirier

«Si on veut monter le son encore plus haut, on doit faire venir des ingénieurs pour s’assurer que le Théâtre St-Denis ne s’effondrera pas. Mais on va faire brasser la bâtisse au complet», assure-t-il d’un ton confiant, le sourire aux lèvres.

Visiblement, Serge Postigo a la ferme intention d’en mettre plein la vue – et les oreilles – tout l’été avec sa relecture de Footloose. Une œuvre qui, même 33 ans après avoir pris l’affiche dans les cinémas du monde entier, demeure «assourdissante d’actualité», selon lui.

La censure dans les bonnes intentions

Pour ceux qui auraient oublié les grandes lignes du film, on y suivait les aventures d’un adolescent qui quitte la grande ville de Chicago pour s’installer à Beaumont, une municipalité reculée (et conservatrice) du Midwest américain. Il devra y défier les règles établies selon lesquelles la danse et la musique rock sont bannies à l’intérieur des confins de la ville par le révérend Moore.

«Dans le fond, c’est l’histoire d’un jeune qui demande aux gens de le laisser s’exprimer par ce qu’il est, soit la danse. Mais on pourrait remplacer la danse par la peinture, par la musique, par quoi que ce soit d’autre. La censure est quelque chose qui avait presque disparu­­­ de notre monde nord-américain, mais qui est en train de revenir bien comme il faut. Exactement comme dans Footloose» souligne Serge Postigo.

«Dans la pièce, la censure vient du personnage du révérend, un homme mû par des intentions nobles et justes. Et la censure qui se drape là-dedans, dans la bonne confiance et dans les bonnes valeurs, c’est la pire. Elle se légitimise elle-même», ajoute-t-il.

Des chansons en anglais

Les nostalgiques pourront donc y réentendre des chansons de la bande sonore ayant marqué non seulement les années 1980, mais également les trois décennies qui ont suivi. De Almost Paradise à Holding Out For a Hero, en passant par Let’s Hear It For the Boy et l’incroyablement prégnante pièce-titre, les hits seront au rendez-vous. Et les puristes peuvent déjà se compter rassurés: ces quatre chansons seront offertes dans leur version originale, soit en anglais.

«Ils ont vendu des millions d’exemplaires de la bande sonore du film; les gens connaissent ces chansons par cœur, et ils les écoutent encore aujourd’hui­­­. Alors il était hors de question de les traduire», mentionne-t-il.

Une infime partie des répliques, «environ trois pour cent» d’entre elles, selon Serge Postigo, sera également livrée dans la langue de Shakespeare, histoire d’assurer une cohésion entre les dialogues et les chansons.

Auditions ouvertes

À l’instar de sa production de Mary ­Poppins, Serge Postigo a eu recours à des «auditions ouvertes» pour dresser son casting, permettant ainsi à quiconque le désirait d’envoyer sa candidature, et pas seulement aux professionnels du milieu. Finalement, ce sont 850 personnes qui ont été convoquées et vues en audition à l’automne dernier.

Photo Chantal Poirier

Un processus d’abord controversé, mais qui a finalement fait ses preuves, non seulement avec le succès retentissant de Mary Poppins, mais également avec la vente de billets pour Footloose. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 25 000 d’entre eux avaient trouvé preneur.

«Le public québécois est intelligent. Il a prouvé que tout ce qu’il veut, c’est un bon show. On peut lui mettre des inconnus et, s’il aime ça, il va être au rendez-vous. Et on peut lui mettre des gens très connus, mais s’il n’aime pas ça, il ne se déplacera tout simplement pas. Alors je sais que je peux lui faire confiance», explique Serge Postigo.

Le célèbre metteur en scène sait d’ores et déjà qu’il sera responsable des comédies musicales présentées par Juste pour rire jusqu’en 2021. Et ses œuvres sont déjà toutes choisies, à commencer par Fame qu’il montera à l’été 2018.

Rien n’a été laissé au hasard.

«On parle souvent de la courbe d’un personnage. Mais quand est-ce qu’on parle de la courbe d’un spectateur? Qu’est-ce qu’il va vivre avec nous dans les cinq prochaines années? Comment est-ce qu’il va évoluer? Il faut avoir une perspective pour l’avenir, savoir vers où on veut l’emmener. Et c’est ce que je garde en tête», conclut Serge Postigo.

10 choses à savoir

Photo Chantal Poirier