Un gain difficile à interpréter

Faut-il y voir un message de la part des Penguins de Pittsburgh?

Si on cherche des points de comparaison avec les équipes qui ont dominé outrageusement un rival lors d’un match en particulier, autant oublier la perspective que les Penguins ont envoyé les Predators de Nashville au tapis.

Quatre fois depuis le début des séries éliminatoires, on a enregistré des victoires par un écart supérieur à cinq buts. Une seule fois, l’équipe victorieuse a gagné le match suivant. Par conséquent, les Predators, face à leurs chauds partisans, auront sans doute fait le vide et oublié les événements de jeudi soir.

Parce que, dans ce cinquième match, ce n’était pas chic. Les Penguins ont attaqué avec la rapidité de l’éclair, les Predators n’ont jamais pu se relever, titubant tout au long de la soirée devant une rafale de coups venant de toutes les directions.

L’attaque des Penguins s’est moquée de la réputée défense de l’adversaire.

Pekka Rinne a encaissé une sixième défaite contre aucun gain en carrière à Pittsburgh.

Matthew Murray a signé un jeu blanc, mais a-t-il été vraiment inquiété?

Les meilleurs effectifs des Penguins étaient au rendez-vous.

Dans l’adversité

On reconnaît souvent un champion dans l’adversité. Les Penguins ont sauté sur la patinoire avec la ferme conviction qu’ils étaient une équipe supérieure ou encore une équipe disposée à prendre tous les moyens pour sauver les meubles.

Ils ont appuyé leurs déclarations en affichant une tenue sans faille, sans reproches. Sidney Crosby a été une menace constante. Evgeni Malkin a signé sa meilleure prestation de la série finale. Phil Kessel, comme l’avait prévu Malkin, a marqué.

Et il y a cette énigmatique défense des Penguins, qui s’est amusée comme larrons en foire.

Pour la énième fois depuis le début des séries éliminatoires, je croyais que les défenseurs des Penguins s’écrouleraient devant la pression exercée par l’adversaire.

Ils avaient montré un premier signe inquiétant dans le quatrième match de la série contre les Blue Jackets.

Ils avaient soulevé des inquiétudes lors des cinquième et sixième matchs contre les Capitals de Washington.

Ils avaient également connu certaines difficultés contre les Sénateurs.

Et, à Nashville, lors des troisième et quatrième matchs, on était en droit de se demander s’ils avaient encore les ressources pour contrer les attaques d’une équipe rapide.

Olli Maatta multiplait les gaffes. Brian Dumoulin causait des soucis à ses entraîneurs. Ron Hainsey semblait avoir retrouvé son chandail des Hurricanes. Trevor Daley s’accrochait tant bien que mal. Ian Cole ne pouvait plus composer avec l’échec avant des Predators et seul Justin Schultz s’en tirait bien.

On pouvait s’interroger à savoir comment cette défense plutôt limitée au niveau du talent et surtout privée des services de son général, Kristopher Letang, pouvait, encore une fois, surprendre tout le monde surtout après avoir été bousculée et parfois matraquée depuis le début des séries?

Elle a réalisé l’impensable... une autre fois.

Rinne retiré trop tôt?

On dira que les Predators ont baissé les bras. On ajoutera que Peter Laviolette a peut-être retiré Pekka Rinne trop rapidement. Combien de fois avons-nous assisté à des remontées de trois buts depuis la première ronde des séries éliminatoires. Par contre, ce sont les Penguins qui ont dicté la tournure des événements.

Ils ont choisi un match pivot pour connaître leurs meilleurs moments de cette série finale. À tous les niveaux, ils ont surclassé leurs rivaux.

Et maintenant?

À quoi faut-il s’attendre maintenant?

À Nashville, demain, devant un public survolté, sur une patinoire où les visiteurs ont été bafoués par les Predators, les Penguins peuvent-ils reproduire leur match de jeudi ?

Pourquoi pas? Dans tous les cas, cette défense aura profité d’un autre repos de deux jours. Ça ne peut qu’aider les Penguins.

Mais, il faudra que les Penguins soient aussi dynamiques et aussi dominants que lors du cinquième match.

Il faudra que Matt Murray réponde aux attentes, lui qui a éprouvé des ennuis lors des deux matchs disputés au Tennessee.

Par ailleurs, les Predators devront s’en remettre à leur plan A. En d’autres mots, l’architecte de ce plan demeure Pekka Rinne. Il est intraitable

à Nashville et c’est sur lui que repose la possibilité d’un match ultime à Pittsburgh.

Un peu de respect

Que les propriétaires des Flames de Calgary ne s’entendent pas avec les autorités de la ville est une chose, mais qu’ils utilisent, comme l’a fait Brian Burke, la Ville de Québec comme moyen de chantage, c’est carrément manquer de respect envers les citoyens de la Vieille Capitale.

Déjà que l’arrivée d’une concession à Québec tarde de plus en plus pour différentes raisons, n’allons pas leur fournir de faux espoirs. On le sait très bien, les Flames ne déménageront pas de Calgary, les propriétaires ne transféreront jamais leur concession à Québec.

Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Gary Bettman viendra à la rescousse des propriétaires de la concession affirmant que oui, ils pourraient transférer leur concession dans une autre ville si on ne leur accorde pas un amphithéâtre répondant aux exigences du hockey professionnel.

La ville et les propriétaires vont s’entendre, c’est certain. Les Flames, après tout, réalisent des profits. C’est une concession en parfaite santé malgré des succès mitigés.