Un rôle bouleversant pour Patrick Bruel

L’acteur et chanteur y campe le rôle très bouleversant de ce père, dans le plus récent film de Christian Duguay, qui prend l’affiche vendredi prochain au Québec.

«On arrive dans la période de l’oubli. On arrive dans la période où les gamins de 10, 12, 13 ans ne savent pas qu’il y a six millions de juifs qui ont été assassinés par les nazis. Ça ouvre des débats. Sur l’exclusion, sur le racisme.»

«Les scènes les plus importantes ont été tournées entre le 17 et le 22 novembre. On n’avait pas besoin d’aller chercher les émotions. Tout le monde était à fleur de peau. Le 14 novembre, j’ai essayé d’expliquer l’inexplicable à mes enfants en les prenant dans mes bras. Deux jours plus tard, j’explique l’inexplicable à deux enfants en 1942. C’est très troublant», laisse-t-il tomber.