Une histoire d’amour qui grandit entre Hamilton et Montréal

Il existe une véritable histoire d’amour entre le public montréalais et Lewis Hamilton. Une sorte de symbiose.

Après avoir obtenu sa sixième position de tête sur le circuit Gilles-Villeneuve et la 65e de sa carrière, ce qui lui a permis de rejoindre Ayrton Senna à ce chapitre, Hamilton a eu droit à une chaleureuse ovation.

Au même moment, on pouvait apercevoir des gens qui agitaient une immense banderole sur laquelle on peut lire:«Lewis territory».

«Montréal m’a toujours souri, a-t-il ajouté. Je me sens comme à la maison ici. La foule m’a adopté lorsque j’ai remporté ici ma première victoire en F1 en 2007 et ce sentiment grandit chaque année.

«J’adore cette ville et ce circuit. Il y règne toujours une ambiance électrisante et je tenais à obtenir cette première position sur la ligne de départ. C’est l’une des plus satisfaisantes parce qu’il a fallu que je pousse la voiture au maximum pour réussir un tour sans bavure.»